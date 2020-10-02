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В Армении назвали главное условия мира в Нагорном Карабахе

2 октября 2020, 16:46

Ереван видит главную проблему в участии Анкары в конфликте в районе Нагорного Карабаха.

Пашинян
Турция должна уйти из Южного Кавказа - Пашинян / Фото: Sputnik Армения

Главным условием установления режима прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха является устранение влияния Турции на Южном Кавказе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По его словам, единственным условием перемирия между Арменией и Азербайджаном является ликвидация турецкого влияния на Южном Кавказе.

"Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа", - сказал Пашинян.Читайте такжеВ Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах новости Армении Новости Турции Никол Пашинян
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