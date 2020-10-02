В Армении назвали главное условия мира в Нагорном Карабахе

Ереван видит главную проблему в участии Анкары в конфликте в районе Нагорного Карабаха.
Главным условием установления режима прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта в районе Нагорного Карабаха является устранение влияния Турции на Южном Кавказе.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
По его словам, единственным условием перемирия между Арменией и Азербайджаном является ликвидация турецкого влияния на Южном Кавказе.
"Террористы с Ближнего Востока под покровительством Турции воюют на стороне Азербайджана. Перемирие возможно только в том случае, если Турция будет устранена с Южного Кавказа", - сказал Пашинян.Читайте такжеВ Армении сделали опасный прогноз о войне на Кавказе из-за Нагорного Карабаха
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Бои за Нагорный Карабах между Азербайджаном и Арменией вспыхнули утром, 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокации и нарушении режима перемирия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Азербайджан объявил о начале контрнаступательной операции.
- На стороне Баку выступила Турция. У Эрдогана пообещали всестороннюю поддержку Ильхаму Алиеву в войне с Арменией и не исключили участия в конфликте турецких войск.
- Армения объявила военное положение и всеобщую воинскую мобилизацию.
- В Ереване также заявили, что армянской стороне и Нагорному Карабаху фактически приходится воевать против Азербайджана и Турции.
- В Армении не исключают, что в случае дальнейшей эскалации конфликта Ереван признает независимость Нагорного Карабаха.
- В МИД Армении заявили, что Ереван готов пойти на мирные переговоры по урегулированию конфликта в зоне непризнанной НКР.
- Азербайджан не видит возможности для завершения конфликта до тех пор, пока Армения не выведет свои войска из Нагорного Карабаха.
Автор: Андрей Ганжа