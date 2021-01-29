В Австрии рванул жилой дом, опубликованы фото с места ЧП

Мощный взрыв в Австрии произошел в одной из коммун.
В Австрии произошел мощный взрыв в жилом доме, обрушились несколько этажей постройки.
Взрыв прогремел в коммуне Лангенцерсдорф, сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на сведения экстренных служб.
Пока нет информации о жертвах или пострадавших.
Агентство Reuters уже опубликовало фотографии с места чрезвычайного происшествия.
На снимках видно, что повреждены верхние этажи дома, возник пожар. На месте инцидента работают пожарные.
- Справка. Лангенцерсдорф – это ярмарочная австрийская коммуна, которая находится в федеральной земле Нижняя Австрия и является частью округа Корнойбург, пишет Википедия.
- По состоянию на 1 января 2008 года население коммуны составляло 9 тысяч 327 человек.
Автор: Екатерина Присяжнюк