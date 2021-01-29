В Австрии рванул жилой дом, опубликованы фото с места ЧП

В Австрии в результате взрыва обрушилась часть жилого дома / Reuters

В Австрии произошел мощный взрыв в жилом доме, обрушились несколько этажей постройки.

Взрыв прогремел в коммуне Лангенцерсдорф, сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на сведения экстренных служб.

Пока нет информации о жертвах или пострадавших.

Агентство Reuters уже опубликовало фотографии с места чрезвычайного происшествия.

На снимках видно, что повреждены верхние этажи дома, возник пожар. На месте инцидента работают пожарные.

В Австрии в результате взрыва обрушилась часть жилого дома / Reuters