В Bellingcat назвали главный промах России в войне с Украиной

В первые дни войны россияне думали, что если колонны техники РФ не останавливают на подступах к городам, то значит, что украинцы "просто разбежались".
Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, какие ошибки допустила Россия, начав вторжение в Урану.
По его словам, главная ошибка оккупантов в том, что в первые дни войны россияне думали, что если колонны техники РФ не останавливают на подступах к городам, то значит, что украинцы "просто разбежались", сказал Грозев на канале YouTube. На самом деле это было уловкой, так как украинские защитники атаковали захватчиков уже в тылу.
В результате оккупантам пришлось изменить тактику, теперь они наоборот продвигаются к городам очень медленно и пытаются "зачищать" все окружающие территории.
Еще одной ошибкой агрессоров стало то, что они пытались ориентироваться на местности по украинским дорожным знакам. А местные жители, как известно, их убирали или же меняли указатели.
Как сообщал Главред, Укравтодор демонтировал дорожные знаки с названиями населенных пунктов и заменил их на таблички с нецензурной лексикой, чтоб дезориентировать российских захватчиков.
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