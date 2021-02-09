В Брюсселе рассказали, почему отношения Европы и РФ зашли в тупик / Reuters

Политический диалог Европейского союза с Россией зашел в тупик. Об этом с трибуны Европейского парламента заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

По его словам, диалог Брюсселя и Москвы оказался в тупике с 2014 года (после начала войны на Донбассе) и нет никаких путей выхода из него.

Как говорит Боррель, на данный момент Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен "принять решение века" - либо двигаться к сотрудничеству, либо к поляризации отношений. Он считает, что нужно избежать долгосрочной конфронтации с Москвой и поддержать гражданское общество России.

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