В Брюсселе рассказали, почему отношения Европы и РФ зашли в тупик

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель в весьма жестком тоне прокомментировал напряженность в отношениях Брюсселя и Москвы.
Политический диалог Европейского союза с Россией зашел в тупик. Об этом с трибуны Европейского парламента заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.
По его словам, диалог Брюсселя и Москвы оказался в тупике с 2014 года (после начала войны на Донбассе) и нет никаких путей выхода из него.
Как говорит Боррель, на данный момент Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен "принять решение века" - либо двигаться к сотрудничеству, либо к поляризации отношений. Он считает, что нужно избежать долгосрочной конфронтации с Москвой и поддержать гражданское общество России.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Государства Евросоюза намерены 22 февраля на заседании представителей стран рассмотреть инициативу введения новых санкций в отношении РФ из-за нарушения прав человека.
- Причем, по словам Жозепа Борреля, ограничения планируют запустить в рамках иного механизма - прямо не связанного с отравлением политика Алексея Навального веществом из группы Новичок и последующим приговором ему по делу компании Ив Роше.
Автор: Дмитрий Видоменко