Боррель резко высказался в адрес России после своего визита в Москву

Боррель считает, что Россия не заинтересована в улучшении отношений с ЕС / Reuters

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.

Боррель рассказал, что его визит в Москву был попыткой проверить настроение российских властей "с помощью принципиальной дипломатии". И ответная реакция не была положительной.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - сказал Боррель.

Он также отметил, что странам ЕС следует действовать "сообща и решительно" в отношениях с Россией, думая о последствиях.

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