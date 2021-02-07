Боррель резко высказался в адрес России после своего визита в Москву

Отношения России и Евросоюза далеки от удовлетворительных, говорится в заявлении верховного представителя ЕС.
Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия не заинтересована в переломе отношений с Евросоюзом в лучшую сторону. И высылка дипломатов на этой неделе стала тому подтверждением.
Боррель рассказал, что его визит в Москву был попыткой проверить настроение российских властей "с помощью принципиальной дипломатии". И ответная реакция не была положительной.
"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов во время визита говорят о том, что Россия не хочет воспользоваться появившейся возможностью для более конструктивного диалога с ЕС", - сказал Боррель.
Он также отметил, что странам ЕС следует действовать "сообща и решительно" в отношениях с Россией, думая о последствиях.
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Как ранее сообщал Главред:
- В администрации Байдена 4 февраля заявили, что США намерены привлечь к ответственности Россию за угрозы в адрес стран Запада, вмешательство в американскую демократию и отравления с применением химического оружия в Европе.
- Россия 5 февраля приняла решение о высылке дипломатов из Польши, Швеции и Германии, обвинив их в участии в антиправительственных митингах в поддержку арестованного политика Алексея Навального. В Берлине резко раскритиковали данный шаг и пообещали ответ со стороны Евросоюза.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Германия продолжит вводить санкции против России, теперь уже из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Ограничения задействуют в отношении физических лиц.