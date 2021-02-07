Стало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России

Новые антироссийские санкции обсудят в ЕС 22 февраля / Reuters

Государства Евросоюза намерены 22 февраля на заседании представителей стран рассмотреть инициативу введения новых санкций в отношении РФ из-за нарушения прав человека. Ограничения планируют запустить в рамках уже другого механизма, не связанного с инцидентом Алексея Навального, сообщил в своем блоге глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По его словам, проблема будет обсуждаться с главами МИД стран Евросоюза, а окончательное решение примут конкретно государства.

"Обсудим эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС 22 февраля. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да - они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - подчеркнул Боррель.Читайте такжеВ США раскрыли детали стратегии санкций против России

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