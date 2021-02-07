Стало известно о планах по новым санкциям Евросоюза против России

Брюссель рассматривает возможность введения санкций против Москвы в рамках нового механизма.
Государства Евросоюза намерены 22 февраля на заседании представителей стран рассмотреть инициативу введения новых санкций в отношении РФ из-за нарушения прав человека. Ограничения планируют запустить в рамках уже другого механизма, не связанного с инцидентом Алексея Навального, сообщил в своем блоге глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель.
По его словам, проблема будет обсуждаться с главами МИД стран Евросоюза, а окончательное решение примут конкретно государства.
"Обсудим эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС 22 февраля. Как всегда, именно государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да - они могут включать санкции. И у нас есть еще один инструмент для этого - недавно утвержденный режим санкций в области прав человека", - подчеркнул Боррель.Читайте такжеВ США раскрыли детали стратегии санкций против России
Противостояние России и Запада
- В администрации нового президента США Джо Байдена 4 февраля заявили о планах Вашингтона привлечь к ответственности Россию за угрозы в адрес стран Запада, отравления с применением химических веществ в Европе и вмешательство в американскую демократию.
- В Берлине 5 февраля пообещали ввести новые санкции против России из-за принятия в Москве решения о высылке польских, шведских и немецких дипломатов, которых обвинили в участии в оппозиционных митингах в поддержку арестованного Алексея Навального.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин продолжит практику введения санкций против России. Ограничительные меры введут против физических лиц.