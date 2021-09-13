В Египте для туристов построили два новых города: также появилась украиноязычная горячая линия

Египет активно развивает туристическую отрасль / Reuters

В ближайшие несколько месяцев власти Египта откроют для туристов два новых города – Аль-Галяля и Аль-Аламин. Один из них расположен в 100 км от Каира на берегу Красного мор, второй – на побережье Средиземного моря, недалеко от Александрии.

Глава Минтуризма Халед аль-Анани также заявил, что у властей в планах связать все туристические зоны и города Египта транспортными путями, в том числе дешевыми перелетами, скоростными дорогами, железнодорожными путями. передает РБК-Украина.

Министр выразил уверенность, что в ближайшее время стоимость авиабилетов в страну не изменится, подчеркнув, что власти Египта продолжают оказывать поддержку авиакомпаниям из других государств. Отметим, что кроме популярных у украинцев Хургады и Шарм-эш-Шейха в Египте есть и другие туристические города: Марса-эль-Алам, Таба, Нувейба, Сафага.

Кроме этого, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в Египте для туристов открыли украиноязычную горячую линию.

"Теперь по номеру 196-54 в Египте можно на украинском языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха", – заявили в ведомстве.

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В июне этого года Египта отменили обязательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну. Однако сдавать его не нужно только при наличии сертификата о полной вакцинации. При этом, последняя прививка должна быть сделана не менее чем за две недели до начала путешествия.

Также Главред писал, что Кипр отменил необходимость ПЦР-теста и самоизоляцию для украинцев. Но речь идет только о тех, кто получил вакцину, одобренную ЕС. Те, кто вакцинировался CoronaVac или CoviShield под данные ослабления не попадают.

Какие вакцины на сегодняшний день одобрил регулятор ЕС: