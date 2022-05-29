В ЕС могут согласовать "нефтяное эмбарго" для России, но с оговоркой – Радио Свобода

В ЕС могут согласовать "нефтяное эмбарго" для России, но с оговоркой / коллаж ua.depositphotos.com/

Послы стран Европейского Союза встретятся вечером 29 мая ‒ для того, чтобы, возможно, согласовать шестой пакет санкций против России (с компромиссным "нефтяным эмбарго" включительно). Об этом сообщил журналист "Радио Свободы" Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники.

Он уточнил, что компромисс включает только нефть, транспортируемую кораблями. Логистически рискованная и дорогостоящая передача нефти между танкерами в море свидетельствует о том, какие шаги готов предпринять по крайней мере один китайский покупатель, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти из восточной части России в Азию.

Как пишет новостное агентство Bloomberg, по данным судоходных компаний, покупатели используют творческие подходы для поддержания потоков, поскольку все больше судовладельцев избегают российской нефти из-за возможных последствий финансовых санкций. Небольшие суда используются для перевозок между российским портом Козьмино и водами у Йосу в Южной Корее, где нефть перегружают на супертанкеры для следующего этапа пути в Китай.

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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.

Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

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