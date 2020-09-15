В Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального

Европейские чиновники решили еще раз использовать американский опыт борьбы с Россией.
Отравление Навального - руководство Евросоюза обязано утвердить режим санкций имени российского политика-оппозиционера ‒ за нарушение прав человека, по аналогии "с законом Магнитского" в США.
Об этом заявил во вторник, 15 сентября, на сессии Европарламента руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.
"Совет ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "закону Магнитского" в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", ‒ заявил Боррель.
По его словам, отравление Алексея Навального "будет иметь последствия для отношений ЕС и РФ", но не стал уточнять, какими именно они будут.
"Конечно, отравление Навального будет иметь последствия для отношений России и ЕС, мы будем обсуждать этот вопрос на встрече глав МИД [в Брюсселе 21 сентября - Главред]", - подытожил Боррель.
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Отравление Навального – что было ранее:
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального, и теперь все зависит от Москвы.
- Позднее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил о том, что судьба газопровода "Северный поток-2" напрямую связана с расследованием отравления российского оппозиционера Алексея Навального.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Французские эксперты подтвердили - отравление Навального произошло именно с помощью вещества из группы Новичок.