В Евросоюзе придумали, как накажут Россию за отравление Навального

Жозеп Боррель / Reuters

Отравление Навального - руководство Евросоюза обязано утвердить режим санкций имени российского политика-оппозиционера ‒ за нарушение прав человека, по аналогии "с законом Магнитского" в США.

Об этом заявил во вторник, 15 сентября, на сессии Европарламента руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Совет ЕС должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя Навального. То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен "закону Магнитского" в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", ‒ заявил Боррель.

По его словам, отравление Алексея Навального "будет иметь последствия для отношений ЕС и РФ", но не стал уточнять, какими именно они будут.

"Конечно, отравление Навального будет иметь последствия для отношений России и ЕС, мы будем обсуждать этот вопрос на встрече глав МИД [в Брюсселе 21 сентября - Главред]", - подытожил Боррель.

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