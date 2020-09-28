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В халате и побритый - Киселев поиздевался в номере Навального над его отравлением

28 сентября 2020, 18:39

На российском телевидении продолжают снимать пропагандистские сюжеты об отравлении Алексея Навального.

Скрин
Дмитрий Киселев / скриншот из видео

Отравление Навального - один из главных российских телепропагандистов Дмитрий Киселев для своего сюжета об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального посетил номер 239 отеля в Томске (где, по предварительной версии событий, и состоялось отравление).

Об этом говорится в пропагандистском сюжете на телеканале Россия-1.

Киселев на видео счищает бритвой щетинку в номере 239 томского отеля Xander и рассказывает, что его супруга отказалась с ним ехать ‒ мол, "брезгует".

Далее, пропагандист утверждает, что, если бы в номере были обнаружены следы яда Новичок, то весь отель бы закрыли на дезинфекцию. А, по словам Киселева, он специально надел гостиничный халат, чтобы показать ‒ никакой угрозы отравления нет.

Сам Навальный прореагировал на сюжет Киселева весьма иронично.

"А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента "что-то не то" до отключки у него будет примерно 15 минут", - написал политик на своей странице в Twitter.

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Отравление Навального - что было ранее:

  • 20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением ‒ ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Через два дня после госпитализации его перевезли в берлинскую клинику Шарите.
  • В начале сентября немецкое правительство со ссылкой на армейских экспертов заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
  • Бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты нашли следы яда из группы Новичок, была изъята из гостиничного номера Навального в Томске.
  • Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравления Навального именно таким веществом. Официальная Москва все обвинения в свой адрес по этому поводу отрицает.
  • 23 сентября немецкие врачи, сообщили, что выписали Навального, ведь состояние его здоровья улучшилось.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посещала Алексея Навального в палате клиники Шарите в Берлине.

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