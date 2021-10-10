В Израиле от постковидного синдрома умер 16-летний подросток / Reuters

В Израиле в субботу, 9 октября, невакцинированный от коронавірусу 16-летний подросток умер от постковидного синдрома PIMS.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на детский медицинский центр "Шнайдер", Адена Джамала Фаюме из города Джальджулия госпитализировали в реанимационное отделение около двух недель назад.

Из-за ухудшения состояния десять дней назад парня подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Несмотря на все меры, спасти подростку жизнь врачам не удалось.

В издании отмечают, что Аден стал первым израильтянином, умершим от редкого заболевания: детского воспалительного мультисистемного синдрома, также известного как PIMS.

"PIMS до сих пор считается редким. Известно, что менее чем 100 израильских детей имеют в диагнозе этот постковидний синдром, но примерно половину из этих случаев зафиксировали во время волны Дельты", — говорится в материале.

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PIMS напоминает синдром Кавасаки — системный васкулит с преимущественным поражением сосудов среднего калибра, который чаще всего поражает детей — и синдром токсического шока.

Среди первых симптомов выделяют высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. В конце концов, синдром может поразить сердце, пищеварительную, нервную и дыхательную системы.

Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения COVID-19 и может возникнуть у детей, имевших как симптоматическое, так и бессимптомное течение коронавируса.

Ранее сообщалось, причиной постковидного синдрома являются лимфоциты, которые активизируются коронавирусом. Они разносят с кровью по всему организму не вирус, а свое активированное состояние. Под влиянием вируса такие лейкоциты превращаются во "взрывчатку". Последствия зависят от того, где именно "взорвется эта бомба".

Постковидный синдром, или продолжительность проявлений симптомов COVID-19, может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания, заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.