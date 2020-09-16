В Израиле родственники хасидов устроили акцию протеста

Родственники паломников вышли на протест

Родственники паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, проводят акцию протеста у дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери.

Об этом в среду, 16 сентября, сообщило израильское издание Новости.

"Митингующие, в основном женщины и дети, требуют от министра вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы их близким позволили посетить Умань", - говорится в сообщении.

Паломничество хасидов в Умань - что было ранее: