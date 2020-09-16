В Израиле родственники хасидов устроили акцию протеста

Люди просят разрешить паломникам посетить Умань.
Родственники паломников-хасидов, которые застряли на украинско-белорусской границе, проводят акцию протеста у дома министра внутренних дел Израиля Арье Дери.
Об этом в среду, 16 сентября, сообщило израильское издание Новости.
"Митингующие, в основном женщины и дети, требуют от министра вмешаться в ситуацию и добиться, чтобы их близким позволили посетить Умань", - говорится в сообщении.
Паломничество хасидов в Умань - что было ранее:
- Мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.
- В Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приехало от двух до трех тысяч хасидов.
- Напомним, Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.
- 16 сентября в МВД Украины заявили о том, что ситуация на границе с Беларусью стала возможна из-за того, что определенная группа людей ввела паломников в заблуждение. На их приезде в Украину пытались заработать.
Автор: Екатерина Трохимчук