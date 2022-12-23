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В Кремле нашли "козла отпущения" в войне против Украины - Романенко

23 декабря 2022, 16:44
Генерал запаса Игорь Романенко считает, что путинскому режиму крайне необходимо найти крайнего.
Путин, Шойгу, Герасимов
Путин, Шойгу, Герасимов / kremlin.ru

Начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова Кремль, скорее всего, обвинит во всех провалах войны в Украине.

Военный эксперт, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал запаса Игорь Романенко считает, что путинскому режиму крайне необходимо найти крайнего, пишет FREEДОМ.

По словам Романенко, военная карьера Герасимова фактически завершена и его увольнение является лишь вопросом времени.

Он уверен, что Герасимова обвинят и в военных провалах, и в проблемах в армии РФ, в том числе по увеличению ее численности.

"Он станет официальным козлом отпущения в этой войне. Остался вопрос по форме… Это - резерв ожидания того момента, когда нужно будет четко назвать виновных. Виновные уже есть среди военных, они менялись, как-то там пара выпускалась", - подытожил Романенко.

Напомним, в СМИ неоднократно публиковалась информация, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов фактически отстранены от руководства войсками в связи с провалами оккупационной операции в Украине.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 17 декабря заявил, что ВСУ пытались ликвидировать руководителя Генштаба РФ Валерий Герасимова весной текущего года, когда он прибыл в штаб оккупантов в захваченном Изюме.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Валерий Герасимов
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