В Крыму сожгли в пепел джип и гольф-кар пропагандиста Киселева / коллаж УНИАН и "Крымский ветер"

Во временно оккупированном Крыму, в городе Коктебель, неизвестный мужчина сжег внедорожник и гольф-кар, которые принадлежали кремлевскому топ-пропагандисту Дмитрию Киселеву. Подробности сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"По нашим данным, сегодня около 2 часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле сгорели два легковых автомобиля. Уже на месте полицейские выяснили, что за этим стоит поджигатель, который специально пришел на адрес — здесь находится вилла генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Полиция считает, что нападавший поджигал именно авто журналиста", – пишет паблик.

Сообщается, что на поиски и поимку неизвестного поджигателя были брошены максимальные силы. Местные полицейские якобы сбиваются с ног. И с самого утра 17 сентября в Коктебель слетелось также "руководство полиции" Крыма.

"По предварительным данным, это мужчина, который пришел на место в медицинской маске и бахилах. Теперь сотрудники полиции изучают камеры наблюдения, а также обходят местные аптеки и магазины, пытаясь найти покупателей товаров, которые преступник использовал для сокрытия своей личности", – говорят очевидцы.

Причем поджигатель якобы пришел к дому Киселева в медицинской маске и бахилах.

Позднее нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook показал фото с места событий. По его данным, сгорел один автомобиль Киселева ‒ внедорожник. А по данным российским Telegram-каналам, был сожжен еще и гольф-кар пропагандиста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Комик из коллектива "Квартал 95" Юрий Великий порадовал поклонников новой пародией на закоренелого русского телепропагандиста Владимира Соловьева.

В это раз в исполнении Великого Соловьев появился в эфире с побитым лицом (как недавно это произошло и в реальной жизни ‒ пропагандист вышел в прямой эфир с синяками и царапинами на лице).

До того сообщалось - российский юморист Максим Галкин, который не поддержал войну в Украине и нападение на мирных жителей и детей, высмеял пропагандистские СМИ, которые чуть ли не каждый день выдумывают новые фейковые новости про артиста.

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