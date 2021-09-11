Российский пропагандист Киселев "впервые в жизни" пропустит эфир: названа причина

Дмитрий Киселев 10 лет вел передачу "Вести недели" и ни разу не пропустил эфир / Скриншот

67-летний ведущий программы "Вести недели" и главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев впервые (как он сам говорит) в жизни пропустит эфир передачи, который запланирован на воскресенье, 12 сентября. Причина этого – коронавирус

"Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице", – рассказал гендиректор МИА "Россия сегодня" РИА Новости. При этом он подчеркнул, что если бы не вакцинация, его состояние было бы хуже.

"Я был привит от коронавируса – это сыграло большую роль в выздоровлении, так что я настоятельно советую всем прививаться, тогда даже в случае заболевания вы перенесете COVID-19 в легкой форме. Если бы не "Спутник", то хрипел бы сейчас в реанимации на ИВЛ с неясной перспективой", – заявил он.

Вместо него воскресную программу проведет Игорь Кожевин. Когда же сам Киселев вернется в эфир, пока что неизвестно. Сам же бессменный ведущий передачи все-таки появится в эфире в одном из сюжетов, где поприветствует зрителей из больничной палаты.

Напомним, пропагандист Киселев появился перед зрителями в халате, ведя репортаж из номера гостиницы Xander в Томске, где могли отравить российского оппозиционера Алексея Навального.

Киселев на видео счищает бритвой щетинку в номере 239 томского отеля Xander и рассказывает, что его супруга отказалась с ним ехать ‒ мол, "брезгует". Далее, пропагандист утверждает, что, если бы в номере были обнаружены следы яда Новичок, то весь отель бы закрыли на дезинфекцию. А, по словам Киселева, он специально надел гостиничный халат, чтобы показать ‒ никакой угрозы отравления нет.