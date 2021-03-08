"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского

Российский телепропагандист Дмитрий Киселев разродился целым сюжетом по поводу того, зачем президент Украины Владимир Зеленский сбрил волосы на груди.
Один из главных российских телевизионных пропагандистов Дмитрий Киселев на государственном канале Россия 1 в эфире своей программы Вести недели внезапно разразился рассказом о том, как президент Украины Владимир Зеленский провел "маленькую победоносную войну со своими волосами на груди".
Киселев почему-то убежден и решил объяснить российским телезрителям, что путем сбрития волос на груди, Зеленский пытается повысить свой рейтинг сред украинцев (и присовокупил фото президента Украины во время вакцинации от COVID-19).
А далее пропагандист начал упрекать президента Украины, в том, что он как "южанин" стесняется волос на груди. Дескать, раньше украинский лидер позировал с голым торсом. И Киселев показал фото времен купания Зеленского в Одессе летом 2019 года.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Официально самым высокооплачиваемым российским телевизионным пропагандистом является Артем Шейнин (программа Время покажет на Первом канале) - около 100 млн рублей в год
- Второй в рейтинге телепропагандист, Владимир Соловьев, за год заработал 52,6 млн рублей.
- А Ведущий канала НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 млн рублей. Дмитрий Киселев же, в свою очередь, получал 4,6 млн рублей в год за ведение программы Вести недели.