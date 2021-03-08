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"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского

8 марта 2021, 13:01
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Российский телепропагандист Дмитрий Киселев разродился целым сюжетом по поводу того, зачем президент Украины Владимир Зеленский сбрил волосы на груди.

Киселев
Дмитрий Киселев / УНИАН

Один из главных российских телевизионных пропагандистов Дмитрий Киселев на государственном канале Россия 1 в эфире своей программы Вести недели внезапно разразился рассказом о том, как президент Украины Владимир Зеленский провел "маленькую победоносную войну со своими волосами на груди".

Киселев почему-то убежден и решил объяснить российским телезрителям, что путем сбрития волос на груди, Зеленский пытается повысить свой рейтинг сред украинцев (и присовокупил фото президента Украины во время вакцинации от COVID-19).

А далее пропагандист начал упрекать президента Украины, в том, что он как "южанин" стесняется волос на груди. Дескать, раньше украинский лидер позировал с голым торсом. И Киселев показал фото времен купания Зеленского в Одессе летом 2019 года.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Официально самым высокооплачиваемым российским телевизионным пропагандистом является Артем Шейнин (программа Время покажет на Первом канале) - около 100 млн рублей в год
  • Второй в рейтинге телепропагандист, Владимир Соловьев, за год заработал 52,6 млн рублей.
  • А Ведущий канала НТВ Андрей Норкин за год заработал 4,3 млн рублей. Дмитрий Киселев же, в свою очередь, получал 4,6 млн рублей в год за ведение программы Вести недели.
новости России Владимир Зеленский Дмитрий Киселев
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