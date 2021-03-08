"Маленькая война": Киселев озаботился волосами на груди Зеленского

Дмитрий Киселев / УНИАН

Один из главных российских телевизионных пропагандистов Дмитрий Киселев на государственном канале Россия 1 в эфире своей программы Вести недели внезапно разразился рассказом о том, как президент Украины Владимир Зеленский провел "маленькую победоносную войну со своими волосами на груди".

Киселев почему-то убежден и решил объяснить российским телезрителям, что путем сбрития волос на груди, Зеленский пытается повысить свой рейтинг сред украинцев (и присовокупил фото президента Украины во время вакцинации от COVID-19).

А далее пропагандист начал упрекать президента Украины, в том, что он как "южанин" стесняется волос на груди. Дескать, раньше украинский лидер позировал с голым торсом. И Киселев показал фото времен купания Зеленского в Одессе летом 2019 года.

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Напомним, ранее сообщалось: