В Минске решают вопрос по Кравцову и Родненкову: Лукашенко обратился к Украине

Оппозиционеры якобы выбросили Колесникову из автомобиля и уехали в Украину, уверяет Лукашенко.
Официальный Минск просит Украину обеспечить возвращение участников Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова на территорию республики.
Об этом заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
По словам политика, от пограничников он получил информацию, согласно которой Колесникову, Родненкова и Кравцова задержали в буферной зоне между границами Беларуси и Украины. Ему доложили, что коллеги выбросили Колесникову из автомобиля и уехали.
Теперь в Минске просят Киев, чтобы граждане РБ Кравцов и Родненков вернулись домой.
"Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран", - цитирует информагентство журналиста Евгения Рожкова, который пересказал слова Александр Лукашенко, озвученные во время интервью россиянам.Читайте такжеКолесникова порвала паспорт, чтобы ее не выдворили в Украину – источник
- Напомним, белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова выдворили из Беларуси на территорию Украины во вторник, 8 сентября.
- Власти пытались отправить в Украину и лидера оппозиции Марию Колесникову, однако ее задержали.
- В Беларуси заявили, что Родненкова и Кравцова якобы задержали украинские пограничники в момент их попытки попасть на украинскую территорию.
- Однако в Госпогранслужбе не подтвердили информацию белорусских коллег и заявили, что оснований для задержания оппозиционеров нет.
- Как рассказали в МВД Украины, белорусы Родненков и Кравцов были выдворены Беларусью – их выезд с территории республики был недобровольным.