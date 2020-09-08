В Минске решают вопрос по Кравцову и Родненкову: Лукашенко обратился к Украине

Беларусь просит украинцев "вернуть" оппозиционеров домой - Лукашенко / belta.by

Официальный Минск просит Украину обеспечить возвращение участников Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова на территорию республики.

Об этом заявил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.

По словам политика, от пограничников он получил информацию, согласно которой Колесникову, Родненкова и Кравцова задержали в буферной зоне между границами Беларуси и Украины. Ему доложили, что коллеги выбросили Колесникову из автомобиля и уехали.

Теперь в Минске просят Киев, чтобы граждане РБ Кравцов и Родненков вернулись домой.

"Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран", - цитирует информагентство журналиста Евгения Рожкова, который пересказал слова Александр Лукашенко, озвученные во время интервью россиянам.Читайте такжеКолесникова порвала паспорт, чтобы ее не выдворили в Украину – источник