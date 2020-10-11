В Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые

Разгон протестов в Минске / tut.by

В воскресенье, 11 октября, в Беларуси на очередной акции протеста задержали более ста демонстрантов.

Как сообщает правозащитный центр Весна, сегодня в Минске и региональных городах проходит воскресный Марш гордости.

По данным правозащитников, уже известно о задержании более 100 человек, большинство в столице.

По данным TUT.BY, в центре Минска проходят жесткие задержания протестующих.

"Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН избивают собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. Некоторые демонстранты пытаются давать отпор", - говорится в сообщении.

При этом силовики против митингующих применяют светошумовые гранаты и водометы.

В то же время публикуются фотографии с пострадавшими и задержанными в ходе столкновений с силовиками.

/ Радио Свобода

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