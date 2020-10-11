В Минске с гранатами и водометами разгоняют протестующих, есть раненые

Известно о задержании более 100 человек в ходе акций протеста.
В воскресенье, 11 октября, в Беларуси на очередной акции протеста задержали более ста демонстрантов.
Как сообщает правозащитный центр Весна, сегодня в Минске и региональных городах проходит воскресный Марш гордости.
По данным правозащитников, уже известно о задержании более 100 человек, большинство в столице.
По данным TUT.BY, в центре Минска проходят жесткие задержания протестующих.
"Неизвестные в балаклавах, спортивных костюмах (с дубинками) и ОМОН избивают собравшихся демонстрантов. В том числе, лежачих. Некоторые демонстранты пытаются давать отпор", - говорится в сообщении.
При этом силовики против митингующих применяют светошумовые гранаты и водометы.
В то же время публикуются фотографии с пострадавшими и задержанными в ходе столкновений с силовиками.
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