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В Париже канатоходец прошел полкилометра на высоте 70 метров: впечатляющие фото и видео

19 сентября 2021, 17:11

Во время преодоления маршрута Натан Полин менял позы, сидел и даже лежал на канате.

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По словам канатоходца, во время преодоления маршрута он не чувствовал страха высоты / Reuters

Трюкач Натан Полин устроил представление для парижан и гостей города – в субботу по случаю Дней наследия он прошел 670 метров по натянутому на высоте 70 метров тросу, соединяющему Эйфелеву башню и театр Шайо.

27-летний спортсмен, который завоевал несколько мировых рекордов, босиком прошел по канату. Во время преодоления маршрута мужчина менял позы, сидел и даже лежал на канате. Его мотивация заключалась в том, "чтобы сделать что-то прекрасное и поделиться этим новым взглядом на наследие, сделать его живым", передает Reuters.

Сотни парижан и гостей города наблюдали за уникальным выступлением канатоходца и аплодировали ему. После удачного перехода Полин признался журналистам, что этот трюк дался ему нелегко.

"Было нелегко пройти 600 метров. Надо было сосредоточиться на всем вокруг, под давлением это было сложнее, чем я себе представлял, но это было прекрасно", – отметил он.

  • Канатоходец прошелся над Парижем по тросу
    Канатоходец прошелся над Парижем по тросу Reuters
  • Канатоходец прошелся над Парижем по тросу
    Канатоходец прошелся над Парижем по тросу Reuters
  • Канатоходец прошелся над Парижем по тросу
    Канатоходец прошелся над Парижем по тросу Reuters
  • Канатоходец прошелся над Парижем по тросу
    Канатоходец прошелся над Парижем по тросу Reuters
  • Канатоходец прошелся над Парижем по тросу
    Канатоходец прошелся над Парижем по тросу Reuters

Рекорды канатоходца Натана Полина: что известно

  • Натан Полин – профессиональный канатоходец и обладатель нескольких мировых рекордов.
  • В 2016 году он вместе с чешским спортсменом Дэнни Менсиком прошел по тросу более километра на высоте в почти 600 метров.
  • Француз не впервые совершил переход между Эйфелевой башней. До этого он воплотил в жизнь такой перформанс в 2017 году в рамках благотворительного телемарафона.
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Париж видеоролик новости Франции
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