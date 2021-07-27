Гребля по эскалатору и серфинг на автомойке: известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры

Известный пранкер снял пародию на Олимпийские игры / Скриншот с видео

Популярный в мире видеоблогер Реми Гайяр устроил собственные Олимпийские Игры. Его соперниками стали обычные жители, которые ничего не подозревали – иначе было бы меньше удовольствия. За шалости наш герой едва не получил.

На видео Гайяр делает вид, что фехтует с пасечником, играет в гандбол, борется с пляжником и справляется на байдарке в эскалаторе торгового центра – выглядит эпично, но могло и прилететь несколько раз: люди обычно очень недовольны действиями пранкера.

Ролик – не просто удачная пародия на олимпийские виды, но и своего рода ностальгия: ранее комик выпускал видео "Десятиборье", где бежал стометровку с поездом, прыгал через барьеры и метал копье – удочку (фрагменты есть и в новом видео). У Реми более семи миллионов подписчиков на ютубе и за короткий срок забавное видео набрало около двух миллионов просмотров и сотни тысяч лайков.

Ждем видео к Олимпиаде-2024 (а может и участия?) в Париже.

Напомним, что 23 июля в столице Японии, Токио стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Третья медаль на счету пары стрелков Омельчук-Костевич – тоже бронза.