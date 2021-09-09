В Париже простились с легендарным актером Бельмондо

В Париже простились с Бельмондо

В столице Франции состоялась церемония прощания с легендарным актером Жаном-Полем Бельмондо, который умер на 88-м году жизни, пишет Reuters.

Проститься с Бельмондо пришли близкие, коллеги и высокопоставленные чиновники страны. В последний путь звезду провели, в частности, экс-президент Франции Франсуа Олланд и действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Также на мероприятии присутствовали французские знаменитости. Посреди площади у Дома инвалидов в Париже установили большой портрет с улыбающимся актером.

Провели актера под музыку из финальной сцены фильма "Профессионал" и аплодисменты. Сам гроб выдающегося француза украсили национальным флагом.

Карьера Бельмондо длилась полвека. Актер успел сыграть в более чем 80 фильмах и работал со многими именитыми французскими режиссерами, в частности с Жаном-Люком Годаром.

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Зрителям постсоветского пространства Бельмондо запомнился прежде всего фильмом "Профессионал".

Ранее Главред писал о том, что во Франции умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо.

Смерть артиста позднее подтвердил его юридический представитель.