В Перми от Путина спрятали гаражи и "лежачих полицейских"

Власти Перми серьезно подошли к приезду российского диктатор Владимира Путина - специально под его визит завесили баннерами все полуразрушенные места.
Как сообщает издание "Агентство", пермские власти начали готовиться к форуму "Россия - спортивная держава", который 19 октября посетил Путин, еще за две недели.
11 октября в городе высадился "десант" сотрудников Федеральной службы охраны, подчиненной непосредственно Кремлю, писали местные СМИ.
За сутки до приезда Путина залатали дорогу, по которой должен был проехать кортеж, и завесили расположенные на ней гаражи баннерами с надписью "Россия - спортивная держава", а уже в четверг в городе возникли проблемы со связью.
Жители Перми писали в соцсетях, что коммунальщики срезали "лежачих полицейских" рядом с дворцом спорта "Молот", где проходит турнир кикбоксинга. Ожидалось, что Путин может приехать и сюда, однако вечером в четверг СМИ сообщили, что этого визита не будет.
Сотрудники полиции на время форума также опечатали подвалы домов напротив дворца спорта им. Сухарева, который посетил Путин.
"Агентство" отмечает, что в последнее время в городах, которые посещает Путин, регулярно возникают проблемы со связью.
Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин нес на встречу с китайским главой Си Цзиньпином чемоданчики. СМИ полагают, что это так называемый ядерный портфель.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске
- ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой: в РФ заныли из-за неудач под Авдеевкой
- Все горит и дымится: ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов