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В Перми от Путина спрятали гаражи и "лежачих полицейских"

Яна Ставская
19 октября 2023, 19:58 обновлено 19 октября, 20:05
Город начали "готовить" к приезду Путина за две недели до мероприятия, в котором тот должен был принять участие.
В Перми от Путина спрятали гаражи и
В Перми во время приезда Путина пропала связь / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты, t.me/perm36

Власти Перми серьезно подошли к приезду российского диктатор Владимира Путина - специально под его визит завесили баннерами все полуразрушенные места.

Как сообщает издание "Агентство", пермские власти начали готовиться к форуму "Россия - спортивная держава", который 19 октября посетил Путин, еще за две недели.

11 октября в городе высадился "десант" сотрудников Федеральной службы охраны, подчиненной непосредственно Кремлю, писали местные СМИ.

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За сутки до приезда Путина залатали дорогу, по которой должен был проехать кортеж, и завесили расположенные на ней гаражи баннерами с надписью "Россия - спортивная держава", а уже в четверг в городе возникли проблемы со связью.

Жители Перми писали в соцсетях, что коммунальщики срезали "лежачих полицейских" рядом с дворцом спорта "Молот", где проходит турнир кикбоксинга. Ожидалось, что Путин может приехать и сюда, однако вечером в четверг СМИ сообщили, что этого визита не будет.

Сотрудники полиции на время форума также опечатали подвалы домов напротив дворца спорта им. Сухарева, который посетил Путин.

"Агентство" отмечает, что в последнее время в городах, которые посещает Путин, регулярно возникают проблемы со связью.

Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин нес на встречу с китайским главой Си Цзиньпином чемоданчики. СМИ полагают, что это так называемый ядерный портфель.

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