В России разбился вертолет: СМИ рассказали о погибших "шишках"

На месте падения вертолета нашли документы четырех человек, выяснили журналисты.
Во вторник днем, 20 октября, в России разбился вертолет, который принадлежит вертолетной компании Аэросоюз. Потерпел крушение легкий вертолет марки Robinson R44 – борт упал в реку Сухону в районе деревни Бобровское Вологодской области.
На месте крушения вертолета найдены документы экс-заместителя губернатора Вологодской области и действующего гендиректора акционерного общества Дед Мороз Олега Васильева и еще троих человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
В результате падения борта погибли Васильев и президент Аэросоюза Сергей Мозер, сообщает Telegram-канал Mash.
"Вертолет врезался в линию электропередачи, упал в воду, пока из воды достали только труп мужчины. Также, по предварительной информации, в вертолете могли находиться еще два человека…", – говорится в материале.
- Справка. Дед Мороз – акционерное общество, в котором есть доля государства.
- Вертолетная компания Аэросоюз была основана в 2002 году, говорится на ее странице в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.
- На странице отмечается, что Аэросоюз – крупнейший в РФ официальный дилер и сервисный центр Robinson Helicopter Company (США).