В России разбился вертолет: СМИ рассказали о погибших "шишках"

В результате крушения вертолета в России погибли две "шишки", узнали журналисты / Скриншот с t.me/breakingmash

Во вторник днем, 20 октября, в России разбился вертолет, который принадлежит вертолетной компании Аэросоюз. Потерпел крушение легкий вертолет марки Robinson R44 – борт упал в реку Сухону в районе деревни Бобровское Вологодской области.

На месте крушения вертолета найдены документы экс-заместителя губернатора Вологодской области и действующего гендиректора акционерного общества Дед Мороз Олега Васильева и еще троих человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В результате падения борта погибли Васильев и президент Аэросоюза Сергей Мозер, сообщает Telegram-канал Mash.

"Вертолет врезался в линию электропередачи, упал в воду, пока из воды достали только труп мужчины. Также, по предварительной информации, в вертолете могли находиться еще два человека…", – говорится в материале.