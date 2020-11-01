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В России вспыхнул масштабный пожар на нефтяной шахте, проходит эвакуация

1 ноября 2020, 21:06

Предварительно, на аварийном участке находились 82 человека, было начато их эвакуацию.

В России на шахте произошел пожар

В нефтешахте Яреганефть в республике Коми (Россия) в 1 ноября произошел пожар.

Как сообщается на сайте МЧС, предварительно, на аварийном участке находились 82 человека, было начато их эвакуацию.

Всех горняков из нефтяной шахты вывели на поверхность, сообщили вскоре в пресс-службе ООО Лукойл-Коми.

Информация о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ Яреганефть поступила в МЧС России в 20:03 от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО Ухта.

Известно, что Яреганефть принадлежит российской нефтяной компании Лукойл.

  • Как ранее писал Главред, в селе Олиевка в Житомирской области сегодня, 31 октября, произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе Дубки. Предварительно, в результате пожара никто не пострадал.
новости России пожар эвакуация шахта
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