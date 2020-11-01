В России вспыхнул масштабный пожар на нефтяной шахте, проходит эвакуация

В России на шахте произошел пожар

В нефтешахте Яреганефть в республике Коми (Россия) в 1 ноября произошел пожар.

Как сообщается на сайте МЧС, предварительно, на аварийном участке находились 82 человека, было начато их эвакуацию.

Всех горняков из нефтяной шахты вывели на поверхность, сообщили вскоре в пресс-службе ООО Лукойл-Коми.

Информация о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ Яреганефть поступила в МЧС России в 20:03 от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО Ухта.

Известно, что Яреганефть принадлежит российской нефтяной компании Лукойл.