В ВОЗ объявили, что мир скоро пройдет 60% пути в борьбе с COVID-19, и предупредили об опасности

В ВОЗ утверждают, что сейчас нельзя сделать прогноз о завершении пандемии COVID-19 / Reuters

Мир в скором времени должен преодолеть 60% пути в борьбе с коронавирусом. Но впереди могут появиться неожиданные барьеры, поэтому на данный момент сложно сделать прогноз о том, когда эпидемия завершится. Сейчас наблюдается очень серьезный разрыв в охвате населения вакцинацией от COVID-19. Такая ситуация может спровоцировать появление новых штаммов вирусной инфекции. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан.

В интервью швейцарскому изданию SonntagsBlick она рассказала о том, что если сравнивать пандемию с марафоном, то можно сказать о преодолении 60% пути в борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом мир может ждать еще множество барьеров.Читайте также"Страны должны делиться вакциной": в ВОЗ рассказали, что поможет человечеству победить коронавирус

"Надеюсь, что мы скоро преодолеем 60% маршрута. Однако не исключено, что нам придется преодолеть еще множество препятствий", - сказала Сваминатан.

Кроме того, по ее словам, пока рано делать заявления о решении вопроса с пандемией коронавируса в скором времени.

"Было бы преждевременно говорить, что мы скоро его преодолеем (вирус, - ред.), это не так. Для этого слишком много остается неизвестным, в том числе неожиданное появление новых вариантов (штаммов коронавируса, - ред.), - отметила специалист ВОЗ.

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Также она акцентировала внимание на том, что существует большое разрыв в ситуации с охватом населения вакцинацией от коронавируса в разных мировых регионах. По словам эксперта, в ряде государств привились 70-80% населения, а в Африке уровень вакцинации даже меньше 4%. В связи с этим появляется вероятность риска появления новых вариаций коронавирусной инфекции.Читайте такжеВОЗ осудила богатые страны в "продлении пандемии" из-за накопления COVID-вакцин

"Чем дольше мы будем мириться с этой ситуацией, тем выше риск появления новых вариантов (коронавируса), - подчеркнула Сумья Сваминатан.

Напомним, ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове заявила, что мир по-прежнему находится в эпицентре пандемии коронавирусной инфекции. В данный момент не используются все возможности для того, чтобы приблизиться к завершению эпидемии.