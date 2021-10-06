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COVID-19 не под контролем: в ВОЗ заявили, что мир - в эпицентре пандемии

6 октября 2021, 07:48
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Коронавирус никуда не денется. Возможность искоренить его или даже уничтожить на глобальном уровне была упущена с самого начала, заявила Мария Ван Керхове.

коронавирус,люди
На прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения COVID-19 / Reuters

Коронавирус до сих пор еще не под контролем несмотря на то, что многие люди в мире ошибочно полагают, что пандемия почти закончилась, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керхове.

По ее словам, на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано 3,1 миллиона новых случаев заражения и 54 тысячи смертей от коронавируса, хотя реальные цифры могут быть больше, передает Le Figaro.

"Мы полностью находимся в эпицентре этой пандемии. Но где-то посередине... Мы пока не знаем, потому что, откровенно говоря, мы не используем инструменты, которые у нас есть сейчас, чтобы приблизиться к концу", - отметила Ван Керхове.

Эксперт говорит, что в некоторых городах отделения интенсивной терапии и больницы переполнены.

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"Люди умирают, а на улицах люди ведут себя так, как будто (эпидемия, - ред.) полностью закончилась", - сказала Керхове.

По ее словам, жертвами коронавируса в большей степени стали люди, которые не были вакцинированы.

"У нас все еще есть группы людей, которые не вакцинированы, либо потому, что у них нет доступа (к вакцинам), либо потому, что они отказываются или не могут быть вакцинированы, и мы все еще можем наблюдать вспышки эпидемии", - отметила она.

Ван Керхове предупредила, что коронавирус никуда не денется.

"Возможность искоренить вирус или даже уничтожить этот вирус на глобальном уровне была упущена с самого начала, потому что мы не атаковали этот вирус на глобальном уровне настолько энергично, насколько это возможно", - уточнила эксперт ВОЗ.

Как сообщал Главред, штамм Дельта практически вытеснил другие штаммы инфекции. Примерно 98-99% больных по всему миру инфицированы именно этим вариантом коронавируса. Из-за него растет и заболеваемость в Украине. Ученый-биохимик, профессор, академик НАН Украины Сергей Комиссаренко раскрыл главные особенности индийского штамма коронавируса. По его словам, главная опасность Дельта-штамма в его "цепкости" и очень быстром размножении в организме человека.

Пик новой волны коронавируса в Украине может длиться месяц - от середины ноября до середины декабря. Такой прогноз озвучил главный санитарный врач Игорь Кузин.

Стоит отметить, что по состоянию на утро вторника, 5 октября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 9 846 жителей страны. В том числе заболели 918 детей и 207 медработников. Были госпитализированы 1 881 человек; летальных случаев - 317 (сутками ранее было 114); выздоровели - 4 229 человек.

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