В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

Вертолет был задействован в тушении лесных пожаров в тайге.
В России упал очередной вертолет Ми-8. Это произошло 29 июня в Якутии. Вертолет якобы упал из-за технических неполадок. Об этом сообщают росСМИ.
В РФ утверждают, что вертолет был задействован в тушении масштабных пожаров в тайге. Он разбился "во время столкновения с землей".
На борту кроме трех членов экипажа было еще 20 работников "Авиалесохраны". На их поиски отправили другой самолет.
Это уже третий вертолет за восемь дней, который потерпел крушение в Якутии. Раньше там уже разбились два самолета.
Читайте такжеРоссийский вертолет "самоликвидировался" в Запорожской области
Ранее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Также мы рассказывали, что украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 22 июня, из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.
Другие новости:
- Загорелся вместе с оккупантами: на Донбассе военные сбили вертолет армии Путина
- Боец ВСУ сбил из ПЗРК Игла Ка-52 Аллигатор войск РФ: уничтожение вертолета врага он посвятил сыну
- Аллигатора "выпотрошил" Иглой: десантник ВСУ сбил ударный вертолет РФ