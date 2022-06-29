В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

В Якутии разбился третий вертолет Ми-8 / Википедия

В России упал очередной вертолет Ми-8. Это произошло 29 июня в Якутии. Вертолет якобы упал из-за технических неполадок. Об этом сообщают росСМИ.

В РФ утверждают, что вертолет был задействован в тушении масштабных пожаров в тайге. Он разбился "во время столкновения с землей".

На борту кроме трех членов экипажа было еще 20 работников "Авиалесохраны". На их поиски отправили другой самолет.

Это уже третий вертолет за восемь дней, который потерпел крушение в Якутии. Раньше там уже разбились два самолета.

Читайте такжеРоссийский вертолет "самоликвидировался" в Запорожской области

Ранее сообщалось, что бойцы 95-й отдельной десантной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Также мы рассказывали, что украинский военный из Десантно-штурмовых войск ВСУ в среду, 22 июня, из переносного зенитного ракетного комплекса Игла сокрушил военный вертолет войск РФ Ка-52 Аллигатор. Вражеский геликоптер удалось сбить одним пуском ракеты. Уничтожение своего первого российского боевого вертолета он посвятил сыну.

Другие новости: