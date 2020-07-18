"100% оригинал": на аукционе в Сети всплыло "личное дело" Януковича

На аукционе продают "дело Януковича" / Reuters

На интернет-аукционе Ay.by появился лот с предложением банковского дела с копией паспорта беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Продавцом выступает физическое лицо под ником Dnkcomnex из Брянской области России.

Подчеркивается, что "дело Януковича" является "эксклюзивным коллекционным документом", а начальная цена лота 49 тысяч белорусских рублей (560 тысяч грн.).

"Супер эксклюзивное предложение для Частной коллекции. Из частной коллекции в коллекцию. Имеется пару под--писей самого Я.В.Ф. Печати бан-ка 100% original. Все 100% оригинал", - рекламирует лот продавец.

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Кроме того, подчеркивается, что в случае покупки документы будут доставлены из Брянской области России.

/ аy.by

Напомним, ранее сообщалось о том, что Янукович 9 июля отпраздновал 70-летний юбилей в российском изгнании с особой роскошью.