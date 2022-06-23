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Войска РФ почти исчерпали ресурсы: Украина способна контрнаступать, нужно оружие – Джонсон

23 июня 2022, 06:41

Россия продвигается на Донбассе, но ценой серьезных потерь в живой силе и оружии, сказал Борис Джонсон.

Джонсон ВСУ
Украине нужно дать военную технику, которую она требует от Запада - Джонсон / Коллаж Офис президента, УНИАН

Оккупационные войска России продолжают наступление на Донбассе, сея разрушения, но ценой больших потерь личного состава и оружия. Однако в ближайшие месяцы наступление россиян замедлится, поскольку ресурсы Москвы будут исчерпаны. Украине, которая способна перейти в контрнаступление, нужно предоставить оружие, которое требует Киев, чтобы украинская армия переломила ход войны в свою сторону. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщает Reuters, он сказал о том, что захватчики пока продвигаются на Донбассе, но ценой серьезных потерь в живое силе и вооружениях. Но военная разведка Британии располагает информацией, согласно которой российские войска в ближайшие месяцы не смогут двигаться вперед. Они исчерпают свои ресурсы.

Читайте такжеЖданов объяснил, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление и сколько военных для этого нужно"Однако наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может дойти к точке, после которой которой больше не будет ни одного движения вперед, потому что она исчерпает свои ресурсы", - отметил Джонсон.

Глава британского правительства акцентировал внимание на том, что Украине нужно помочь военной техникой для осуществления перелома на фронте.

"Я буду аргументировать это на саммите Большой семерки. Поскольку украинцы способны начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас", - подчеркнул Борис Джонсон.

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Контрнаступление армии Украины

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина пока не может перейти в контрнаступление. У армии пока не хватает оружия для запуска такой военной операции. Войска РФ имеют преимущество в вооружении, а Киев стремится сохранить жизни своих военных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорил, что ВСУ для перехода к контрнаступлению нужно очень много оружия. Это сотни единиц ракетных систем, артиллерии, а также военные самолеты, танки и тысячи беспилотников. Также следует сформировать 6 новых бригад численностью 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что у Украины есть проблемы с вооружением. По его словам, у России тотальное преимущество в артиллерии на Донбассе. Если поставки оружия не будут увеличены, украинской армии будет сложно сдерживать наступление РФ, не говоря уже о переходе к контрнаступлению.

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