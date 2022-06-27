Войска РФ развернут резервы на Донбассе и активизируются на севере Изюма – разведка Британии

Россия готовится подключить к войне против Украины на Донбассе "резервистов-добровольцев" - британская разведка / Коллаж УНИАН

Россия намерена развернуть дополнительные резервы для наступления на Донбассе. Главными направлениями остаются участки Северодонецкого и Лисичанского района. Усиление тяжелых обстрелов указывает на попытку ее войск усилить свои действия на северном Изюмском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, силы обороны Украины продолжают удерживать оборонительные позиции в районе Северодонецка и Лисичанска, которые оккупанты сейчас рассматривают в качестве ключевых участков для наступления. Украинские войска используют лесистую местность для осуществления эффективных оборонительных маневров.

Читайте такжеУкраинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из ЕвропыРазведчики указывают, что россияне пытаются вернуть темп наступления на северном участке Изюмского направления, о чем свидетельствует неделя тяжелых обстрелов.

Россия готовится применить резервы на Донбассе

В Минобороны Британии полагают, что в ближайшие недели российская оккупационная наступательная операция будет опираться на эшелоны резервных сил. Развертывание таких подразделений наверняка уже началось.

В частности, речь идет о Резерве боевой армии России – резервистах-добровольцах, развертывание которых происходит в качестве целых подразделений, обычно применяемых для реализации задач по охране тыла.

"Человеческий мобилизационный ресурс - это значительный резерв всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - указано в сводке.

Подчеркивается, что несмотря на постоянную нехватку сил для войны против Украины, российское руководство, по всей вероятности, по-прежнему не готово к объявлению всеобщей мобилизации.

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Война России против Украины на Донбассе

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление, согласно которому украинские войска получили команду отойти от своих позиций в Северодонецке. По его словам, российские войска 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупантам РФ удалось добиться оперативного успеха в Луганской области. Украинское командование вывело войска из Золотого и Горского

Войска РФ полностью захватили город Северодонецк, сказал мэр города Александр Стрюк 25 июня. Они уже назначили местного "коменданта" и пытаются наводить свои "порядки". Эвакуация с Северодонецка возможна только на захваченные оккупантами территории.

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