УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войска РФ развернут резервы на Донбассе и активизируются на севере Изюма – разведка Британии

27 июня 2022, 14:04

Участки Северодонецкого и Лисичанского направления остаются главными объектами наступления России.

Войска РФ Донбасс
Россия готовится подключить к войне против Украины на Донбассе "резервистов-добровольцев" - британская разведка / Коллаж УНИАН

Россия намерена развернуть дополнительные резервы для наступления на Донбассе. Главными направлениями остаются участки Северодонецкого и Лисичанского района. Усиление тяжелых обстрелов указывает на попытку ее войск усилить свои действия на северном Изюмском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, силы обороны Украины продолжают удерживать оборонительные позиции в районе Северодонецка и Лисичанска, которые оккупанты сейчас рассматривают в качестве ключевых участков для наступления. Украинские войска используют лесистую местность для осуществления эффективных оборонительных маневров.

Читайте такжеУкраинцы выбили оккупантов из пяти населенных пунктов на Донбассе: карта экспертов из ЕвропыРазведчики указывают, что россияне пытаются вернуть темп наступления на северном участке Изюмского направления, о чем свидетельствует неделя тяжелых обстрелов.

Россия готовится применить резервы на Донбассе

В Минобороны Британии полагают, что в ближайшие недели российская оккупационная наступательная операция будет опираться на эшелоны резервных сил. Развертывание таких подразделений наверняка уже началось.

В частности, речь идет о Резерве боевой армии России – резервистах-добровольцах, развертывание которых происходит в качестве целых подразделений, обычно применяемых для реализации задач по охране тыла.

"Человеческий мобилизационный ресурс - это значительный резерв всех ветеранов, служивших в регулярных вооруженных силах за последние пять лет. Российские власти, вероятно, используют добровольцев из этой категории для укомплектования третьих батальонов в составе регулярных бригад", - указано в сводке.

Подчеркивается, что несмотря на постоянную нехватку сил для войны против Украины, российское руководство, по всей вероятности, по-прежнему не готово к объявлению всеобщей мобилизации.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Война России против Украины на Донбассе

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 24 июня сделал заявление, согласно которому украинские войска получили команду отойти от своих позиций в Северодонецке. По его словам, российские войска 4 месяца ежедневно обстреливали город. Инфраструктура уничтожена, повреждены или разрушены 90% сооружений.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что оккупантам РФ удалось добиться оперативного успеха в Луганской области. Украинское командование вывело войска из Золотого и Горского

Войска РФ полностью захватили город Северодонецк, сказал мэр города Александр Стрюк 25 июня. Они уже назначили местного "коменданта" и пытаются наводить свои "порядки". Эвакуация с Северодонецка возможна только на захваченные оккупантами территории.

Другие новости:

Северодонецк Лисичанск войска России Изюм новости Донбасса война России и Украины британская разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:30

Кусты будут ломиться от вкусных плодов: как вырастить небывалый урожай помидоров

14:27

ВСУ нанесли 10 ударов по Змеиному: уничтожен ЗРК Панцирь-С1 оккупантовВидео

14:21

Гороскоп на июль 2022 для всех знаков зодиака: Львам – большие деньги, Овнам – беременность, Весам – завистьВидео

14:12

Армия Беларуси будет иметь в Украине 2 задачи: в МВД объяснили рискиВидео

14:11

В Украину ворвется опасная африканская жара: синоптики назвали датыВидео

Реклама
14:08

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

14:04

Войска РФ развернут резервы на Донбассе и активизируются на севере Изюма – разведка БританииВидео

13:55

В ГУР рассказали о диверсионных операциях на территории РФВидео

13:50

"У нас другая задача №1": в НАТО ответили на критику о недостаточной помощи УкраинеВидео

13:45

Вывели под руку: располневшая Мэрайя Кэрри появилась на концерте

13:44

"Глянь, что ты натворил!": бойцы ВСУ веселятся на фоне пылающих складов оккупантов на ЛуганщинеВидео

13:29

Приметы на 28 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:27

G7 ударит по РФ новыми санкциями за войну в Украине: в США раскрыли деталиВидео

13:13

Завтрак под обстрелы и взрывы: бойцы ВСУ показали полевую кухню на передовойВидео

13:11

Самая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецептаВидео

13:08

"Я же только трупы доставал": пропагандисты РФ забыли предупредить оккупанта, что он "герой"Видео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 июня 2022: Львам – поездка, Скорпионам – козни недругов, Рыбам - долгиВидео

12:57

"Мы будем стоять с вами": Джонсон и Трюдо на украинском обратились к ЗеленскомуВидео

12:49

ВСУ контрнаступают на Херсон: у армии есть тактический успех, но оружия все еще мало – нардепВидео

12:42

Скандальная Бильченко, которая была готова умереть "за русский мир", засветилась в России

Реклама
12:31

"Это насилие": Могилевская рассказала, что с ее домом сделали россиянеВидео

12:10

Отслеживает до 72 целей и выпускает 54 ракеты за 12 секунд: что известно о системе ПВО NASAMSВидео

11:54

Харатьян решил подзаработать на войне в Украине: "гардемарин" продался российской пропаганде

11:53

День Конституции Украины 2022: дата праздника, будет ли выходной, поздравления и картинки

11:36

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

11:30

ВСУ ударили из HIMARS: на Луганщине горят 2 склада боеприпасов оккупантовВидео

11:28

Оккупанты украли подвижной состав УЗ и сделали из него бронепоезд: он уязвим для NLAW и Javelin

11:08

Предателя настигла карма: ВСУ ликвидировали донецкого "Тролля"

10:57

Позитив рассказал, как съехал с арендованной квартиры, потому что "материально сложно"

10:53

США планируют предоставить Украине современный комплекс ПВО NASAMS – CNN

10:35

Прилавки на рынках в Беларуси ломятся от ворованной мелитопольской вишни и херсонских помидоров

10:15

Зачем РФ бьет ракетами по Украине: сил на наступление нет, Путин шлет "сигнал" – Die WeltВидео

10:03

Более 100 тел погибших под завалами одного дома: в Мариуполе обнаружили страшную находкуВидео

09:59

Десятки "трехсотых" и полностью уничтоженная техника: ВСУ разнесли пункт управления ВС РФ в ИзюмеВидео

09:50

Как приготовить вкусную вишневую наливку без водки: советы хозяйкам

09:33

Груз 200 для Ингушетии: ВСУ уничтожили командира мотострелковой роты армии РФВидео

09:27

"Его можно понять": эксперт рассказал, зачем и к кому Лукашенко постоянно ездит в РоссиюВидео

09:14

В Украине ликвидирован российский майор, который бомбил Чернигов

08:55

О ракетных ударах по Украине: русские мстятмнение

08:50

Убрали неугодных: в России будут снимать новый сезон "Сватов" без некоторых актеров

Реклама
08:48

РФ проводит "тайную мобилизацию" по стране – ISWВидео

08:39

У Украины уже есть ряд договоренностей с Западом о мощной ПВО – ЗеленскийВидео

08:34

Гороскоп на сегодня, 27 июня 2022: Тельцам – важные события, Девам – удачные покупки, Рыбам – денежное везениеВидео

08:30

Недурна собой: режиссер Байрак любуется собой во время тревоги и спуска в бомбоубежище

08:09

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу впервые за 100 лет – BloombergВидео

07:55

"Вас втягивают в войну с Украиной": Зеленский призвал белорусов не быть "пушечным мясом"Видео

07:46

Дочь путинистки Егоровой рассказала новости о своей жизни

07:38

Будет по 10 кг с одного "квадрата": как вырастить суперурожай картофеляВидео

07:18

ВСУ на Юге уничтожили 39 оккупантов, три склада боеприпасов и сбили несколько БПЛА врагаВидео

07:04

"Я больше не хочу поддерживать": Тодоренко опубликовала странное видео и закрыла комментарииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять