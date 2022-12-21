Войска России отводят часть сил с Херсонщины: эксперт раскрыл цель маневра оккупантов

Российские войска не могут без боя покинуть Новую Каховку, иначе после череды поражение они получат новый медийный удар, считает Агиль Рустамзаде.

Войска РФ могут выходить из Новой Каховки, чтобы выйти из-под огня артиллерии ВСУ - эксперт / novakahovka.city

Отвод Россией своих войск из Каховки и Новой Каховки на левобережье Херсонской области, вероятно, является попыткой вывести свои силы из зоны обстрела украинской артиллерии. Вряд ли оккупанты готовы реально вывести войска с Херсонщины из-за угрозы нового удара на информационном поле. Об этом заявил офицер запаса Вооруженных сил Азербайджана, военный эксперт Агиль Рустамзаде.

В интервью Главреду он рассказал о том, что частичный отвод россиянами своих оккупационных войск с левобережья Херсонской области может быть либо обманным маневром, либо попыткой россиян выйти из зоны поражения артиллерией ВСУ.

"Во время войны идет информационная война. Враг ведь тоже проводит какие-то мероприятия, чтобы запутать вас. Я не думаю, что российская армия сейчас вынашивает какие-либо планы относительно ухода с Новой Каховки. Вероятно, россияне остаются там под огнем артиллерии и могут отодвинуться на несколько километров назад, чтобы выйти из-под огня украинской артиллерии", - отметил эксперт.

По его словам, войска РФ сейчас не могут позволить себе пойти на еще один "жест доброй воли", поскольку это обернется им новый ударом на медийном поле.

Смотрите на Главреде интервью с военным экспертом Агилем Рустамзаде

"Россия переживает "болтанку" – ей нужен положительный медийный эффект. Вряд ли они сейчас будут готовы к новому негативу – еще одному медийному удару из-за того, что они сдали Новую Каховку без боя. Поэтому я считаю, что войска просто вышли из зоны обстрела украинской артиллерии", - подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Отвод Россией части войск на Херсонщине

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты отводят часть своих войск из оккупированных Новой Каховки и Каховки Херсонской области в населенный пункт Нижние Серогозы.

Среди местных жителей появляется информация о том, что захватчики могут покинуть Каховку до конца года.

"Среди местных жителей военнослужащие распространяют информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца этого года, поэтому лояльным к оккупантам местным предлагают переезд во временно оккупированный украинский Крым", - подчеркивается в сообщении.

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