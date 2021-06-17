"Впервые он потерял дар речи": две американки оригинально отомстили за измену

Американки объединились и оригинально отомстили за измену / Архивное фото: 1zoom.ru

Две жительницы Техаса – Кристен Бишоп и Софи Миллер – оригинально отомстили своему парню Адаму, который одновременно встречался с ними обеими.

Обманутые девушки устроили себе совместный шикарный отдых в Турции – перед этим гордо бросив обманщика прямо в аэропорту Стамбула, пишет Fox News со ссылкой на Kennedy News and Media.

Изначально планировалось, что отдыхать в Турции Бишоп будет со своим парнем, с которым они встречались уже четыре года. Но за несколько дней до отлета с нею связалась Миллер и сообщила, что уже девять месяцев тоже встречается с этим парнем.

Читайте такжеКак распознать эмоциональную измену: эксперты назвали способыПлан мести созрел быстро. Миллер заранее прилетела в Турцию другим рейсом, а следом прибыла и Бишоп с мужчиной, который до сих пор не подозревал, что его обман раскрыт.

Что его измена раскрыта, парень понял лишь в Стамбуле, где обе девушки ткнули его носом в фотодоказательства его измены. Адам был потрясен, что правда раскрыта.

"До этого момента он никогда не терял дар речи", – отметила одна из дам.

Более того, оказалось, что и все брони (на речной круиз, экскурсию в пещерах и даже на турецкую баню) переоформлены на имя Софи. Так что девушки отправились отдыхать на пару, а парень остался не у дел.

"Мы действительно сблизились за восьмидневную поездку, и, безусловно, самым счастливым выходом из этой неудачной ситуации является то, что я нашла хорошего друга", – призналась Бишоп.

На обратном пути девушки сидели позади Адама весь 13-часовой перелет.

"Мы просто сидели, разговаривали, смеялись и наслаждались полетом, и он слышал каждое слово", – позлорадствовала Бишоп.

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