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В РФ намекнули, что нормандского саммита в августе не будет

Новый саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих нормандских встреч, заявил Дмитрий Козак.

9 июля 2020, 11:21
Дмитрий Козак
Козак оценил шансы проведения саммита в нормандском формате / Фото kremlin.ru

Никаких оснований для проведения очередного саммита в нормандском формате по состоянию на сегодня нет. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак.

По его словам, причина – позиция Украины, сказал Козак в интервью изданию ТАСС.

Козак отметил, что новый саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих нормандских встреч.

"Все больше подозреваю, что это законы украинского политического жанра - демонстрировать успех, выдавая желаемое за действительное", - заявил он.

Кроме того, замглавы администрации президента России заявил, что сторонам не удается начать конструктивный открытый диалог. Поэтому РФ сомневается в возможности урегулирования ситуации на Донбассе мирным путем.

"Относительно договороспособности хотелось бы отметить лишь следующее. Совсем до недавнего времени, примерно до начала марта, были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта. Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются", - сказал Козак.

Читайте такжеВо Франции назвали главную предпосылку для встречи "нормандской четверки"Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Алексей Резников озвучил обязательное условие для проведения саммита в "нормандском формате".

Ранее руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак заявил, что встреча лидеров стран в нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.

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