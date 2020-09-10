"Вывезут по частям": Колесникова рассказала, как ее выдворяли в Украину

Марии Колесниковой грозили убийством сотрудники КГБ Беларуси.
Арестованная в Беларуси оппозиционный политик Мария Колесникова рассказала о том, как силовики пытались выдворить ее в Украину.
Ее заявление размещено на сайте белорусского политика Виктора Бабарико.
Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей убийством.
"В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально", - сказано в документе.
По ее словам, ей надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, пытались выдворить из РБ.
"После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября", - сообщила белорусская оппозиционерка.
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Она добавила, что указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.
- Позднее стало известно о том, что Колесникова арестована, она находится в СИЗО № 1 на Володарского. Ее обвиняют в публичных призывах к захвату власти в Беларуси.