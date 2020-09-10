"Вывезут по частям": Колесникова рассказала, как ее выдворяли в Украину

Мария Колесникова / Reuters

Арестованная в Беларуси оппозиционный политик Мария Колесникова рассказала о том, как силовики пытались выдворить ее в Украину.

Ее заявление размещено на сайте белорусского политика Виктора Бабарико.

Колесникова рассказала, что силовики угрожали ей убийством.

"В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально", - сказано в документе.

По ее словам, ей надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, где с применением силы, пытались выдворить из РБ.

"После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября", - сообщила белорусская оппозиционерка.

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Она добавила, что указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.