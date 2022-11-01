Взялся за старое: Медведев угрожает "ядерными ударами" в случае победы Украины

Медведев угрожает "ядерными ударами" в случае победы Украины / Коллаж УНИАН

Скандально известный российский политик Дмитрий Медведев (бывший президент страны-агрессора, а ныне ‒ зампредседателя Совбеза РФ) отличился новым бредом и угрозами миру ядерным оружием.

В своем Telegram он написал, что освобождение Украиной временно оккупированных территорий является якобы "отторжением их от России".

"Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России. И значит, прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта", - отметился очередным бредом Медведев.

Скандальные заявления Медведева

В конце августа Замглавы Совбеза РФ Медведев опубликовал очередную порцию пропаганды. В частности, он нафантазировал сценарий якобы "достижения военных целей" Москвы в войне против Киева. Также он придумал и вариант с, дескать, "военным переворотом" в украинской столице, который якобы завершится "признанием итогов спецоперации".

Медведев агитировал и за проведение фейковых "референдумов" России на захваченных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда он говорил, что после аннексии Донбасса, Москва, дескать, посчитает военные действия в ОРДЛО "посягательством на свои территории.

Также Медведев пугал мир ядерными угрозами. Он говорил, что Россия, мол, может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы.

Также он сказал, что Кремль, дескать, приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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