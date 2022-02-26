Завтра в Беларуси пройдет референдум по созданию союзного государства - Арахамия

Путин Лукашенко / GettyImages

Депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что в Беларуси началась мобилизация военных запаса.

По его словам, завтра в Беларуси пройдет референдум по созданию союзного государства с Россией.

"Сейчас в Беларуси вызывают всех служивших из запасов. У меня два бывших работают им пришли повестки." Завтра в Беларуси референдум по созданию союзного государства. Выглядит как еще один фронт сверху. Надо белорусов предупредить о последствиях", - написал нардеп на своей страничке в Facebook.

Напомним, Соединенные Штаты Америки вводят санкции против президента РФ Владимира Путина и других российских высокопоставленных чиновников, заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, причина введения санкций - вторжение России в Украину.

В частности, санкционные ограничения будут введены против хозяина Кремля Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и первого замминистра обороны Валерия Герасимова.

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