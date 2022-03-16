"Жена постоянно рыдала": СМИ раскрыли детали личной жизни президента-диктатора Путина

Владимир Путин / Reuters

С момента полномасштабного нападения России на Украину весь мир прикован к событиям в нашей стране.

Аналитики со всего мира пытаются понять жизнь президента России Владимира Путина и его состояние здоровья.

Британское издание Express опубликовало несколько малоизвестных фактов из жизни российского президента-диктатора.

Путин в 1983 году женился на стюардессе Людмиле, а в 2014 году – развелся с матерью своих двоих детей.

Его жена Людмила рассказала, что в 80-х Путин был совершенно невзрачным и бедно одетым. А во времена семейного союза избранница Путина часто плакала, поскольку ей приходилось воспитывать двух дочерей почти самостоятельно.

В 2000 году Путин стал исполняющим обязанности президента России после Бориса Ельцина. С тех пор он почти не уделял времени семье и занимался исключительно политикой. По словам Людмилы Путиной, "дочки видели папу чаще по телевизору".

"Когда я рожала Машу (старшего ребенка), муж меня оставил, потому что был в командировке. Вернувшись, Путин назвал дочь Марией, хотя я хотела Наталью. Я разрыдалась", – говорила Людмила Путина.

Младшая дочь Екатерина рассказывала, что она упала в истерику, когда узнала, что Путин стал президентом в 2000-м. "Когда мама сказала мне это, я подумала, что она шутит и разрыдалась", – вспомнила Тихонова, когда ей было 14 лет.

Дочери русского диктатора

Обе дочери обучались в элитной немецкой школе, а по окончании поступили в Санкт-Петербургский университет.

Екатерина изучала востоковедение, а Мария – биологию.

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Развод Путина с женой

В 2014 году Путин развелся с женой, после личная жизнь диктатора была почти государственной тайной.

В СМИ начали распространяться слухи о романе президента РФ с гимнасткой Алиной Кабаевой. Журналист напрямую задал вопрос Путину о романе с российской спортсменкой, а тот отрезал: "Я всегда не любил людей с эротическими фантазиями, которые вонзают нос в жизнь другого человека".

Однако многие пишут, что любовница Путина родила ему четверых детей.

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