Жириновский предрек России судьбу Беларуси / УНИАН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после прошедших в России выборов на региональном уровне критически высказался о сложившейся политической системе и предрек стране повторение судьбы Беларуси.

Об этом Жириновский высказался в своем Telegram-канале.

По словам политика, за примерами далеко ходить не надо – это протесты в Хабаровске, а затем и в Беларуси. При этом он упрекнул российские власти в том, что они ничего не делают, чтобы избежать повторения того же, но в масштабах уже России.

"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию", - подчеркнул Жириновский.

Он отметил, что уже 20 лет везде на выборах побеждает провластная партия, да еще с разгромными результатами.

"Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!" - добавил Жириновский.

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