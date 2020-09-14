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Жириновский предрек России судьбу Беларуси

14 сентября 2020, 13:43

По словам политика, многих россиян уже тошнит от происходящего в стране.

Жириновский
Жириновский предрек России судьбу Беларуси / УНИАН

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после прошедших в России выборов на региональном уровне критически высказался о сложившейся политической системе и предрек стране повторение судьбы Беларуси.

Об этом Жириновский высказался в своем Telegram-канале.

По словам политика, за примерами далеко ходить не надо – это протесты в Хабаровске, а затем и в Беларуси. При этом он упрекнул российские власти в том, что они ничего не делают, чтобы избежать повторения того же, но в масштабах уже России.

"Семимильными шагами идём к белорусскому сценарию", - подчеркнул Жириновский.

Он отметил, что уже 20 лет везде на выборах побеждает провластная партия, да еще с разгромными результатами.

"Люди с улыбками выходят на улицу на следующий день после таких выборов? Нет. Многих тошнит!" - добавил Жириновский.

Крах России – что об этом говорилось ранее:

  • 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • 9 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко относительно угрозы краха РФ в случае "гибели" Беларуси. По мнению Пескова, неверно проводить параллели между ситуациями в РФ и Беларуси, поскольку страны, в частности, имеют разную политическую культуру.
  • 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
  • 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

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