Владимир Путин / Reuters

О cостоянии здоровья и вероятных проблемах у президента РФ Владимира Путина рассказал его бывший друг, уехавший и России миллиардер Сергей Пугачев.

Как рассказал он в интервью Алесе Бацман, сказать точно о состоянии здоровья президента РФ пока нельзя.

"Здоровье у него, ну, кроме того, как я помню, он при мне упал с лошади и повредил позвоночник, особо больше ничего не помню такого. Ходил он после этого месяца два плохо, лежал, корсет носил. У него периодически это возникало долгие годы", - отметил собеседник.

По его словам, остальным глава РФ не делился с ним, ни о каких онкологических болезнях. "В бане я с ним парился, ничего такого не видел", - сказал Пугачев.

Бывший друг Путина также спрогнозировал вероятность его осуждения трибуналом.

"Хотелось чтобы закончил на скамье подсудимых в каком-нибудь трибунале как военный преступник", - добавил бывший друг президента РФ.

Напомним, ранее астропсихолог Валентина Виттрок заявила о том, что президент РФ Владимир Путин с большой долей вероятности изменил дату своего рождения.

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