Pro&Contra: Нужно ли Украине восстанавливать ядерный потенциал?

Война с РФ, идущая 10-й год, доказывает, что гарантии безопасности, которые Украина должна была получить в обмен на отказ от ядерного оружия, не работают.

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Целесообразно ли Украине создавать ядерное оружие – две позиции / Коллаж: Главред

С момента подписания Будапештского меморандума в Украине велась дискуссия о том, не был ли отказ нашей страны от ядерного оружия ошибкой и не стоит ли подумать о восстановлении ядерного потенциала.

Новый виток этой дискуссии спровоцировала публикация немецкого издания BILD, которое, ссылаясь на собственные источники, написало, что Киев всерьез рассматривает возможность восстановления ядерного потенциала и может изготовить ядерную бомбу за несколько недель.

Материал немецкого издания появился почти сразу после заявления президента Зеленского 17 октября в Брюсселе, который рассказал, что в разговоре с Трампом отметил: "Или у Украины будет ядерное оружие, и тогда это будет защитой для нас, или у нас должен быть определенный альянс. Мы выбираем НАТО, не ядерное оружие".

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Публикация BILD наделала немало шума. Особенно бурно возможность создания Украиной ядерного оружия обсуждалась в России, а Путин заверил, что РФ этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

В конце концов, президент Зеленский и МИД Украины расставили точки над "і", опровергнув написанное немецким изданием и подчеркнув, что Украина не рассматривает возможности восстановления ядерного потенциала. Но, несмотря на эти официальные заявления, дискуссия об украинском ядерном оружии до сих пор продолжается.

Главред выслушал две позиции относительно целесообразности восстановления ядерного потенциала Украины, а также вероятных последствий этого.

Владимир Фесенко, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента":

Целесообразно ли сейчас Украине рассматривать возможность восстановления ядерного оружия?

Очень критически отношусь к подобным дискуссиям, которые не только не приносят нам никакой пользы, но и создают проблемы в отношениях с партнерами Украины.

Пока что Украине не время заниматься созданием собственного ядерного оружия: у нее нет ни денег, ни ресурсов на это. Нам не хватает денег на оборону конвенционным оружием, так какое там ядерное оружие! Извините, но у нас нет своего порохового производства. Сначала следует создать хотя бы собственное пороховое производство, чтобы мы могли производить артиллерийские снаряды и был порох для стрелкового оружия, а уже потом начинать думать о ядерном оружии. Следует сделать хотя бы минимум, который нужен нам для защиты, а потом уже начинать строить "потемкинские деревни" с ядерным оружием.

Впрочем, может возникнуть ситуация, которая будет подталкивать Украину к созданию ядерного оружия. Потребность в этом возникнет при двух условиях: во-первых, если мы не получим надежных гарантий безопасности, то есть не будет ни НАТО, ни двусторонних гарантий безопасности, и мы будем видеть, что нас бросают на произвол судьбы; во-вторых, если все больше государств пойдут по пути создания своего ядерного оружия. Тогда у нас не будет другого выхода, и мы будем вынуждены создать собственное ядерное оружие. Но об этом надо не болтать публично, а молча делать.

Способна ли Украина создать ядерное оружие сегодня?

Думаю, что технологически Украина может создать ядерное оружие. Но это требует денег и отвлечения значительных ресурсов от других потребностей.

Как отреагирует Запад, если Украина попытается восстановить ядерный потенциал?

Тема ядерного оружия потенциально будет проблемой и риском конфликта интересов в наших отношениях с западными партнерами. В Украине были, есть и будут сторонники создания ядерного оружия. Но мы должны хорошо понимать: если Украина пойдет по пути создания ядерного оружия, это приведет к конфликту интересов с нашими западными партнерами, и тогда можно будет забыть о НАТО и Евросоюзе.

Кроме того, если сейчас Украина начнет заявлять о том, что будет создавать ядерное оружие, нам быстро перекроют кран финансовой и военной помощи. Поэтому нам следует быть осторожнее с этой темой.

Как восстановление ядерного потенциала Украины могло бы повлиять на Россию, заставило бы это ее прекратить войну?

Даже попытка создать ядерное оружие вызовет неизбежную и жесткую реакцию со стороны России. При других условиях новая война с Россией не гарантирована: если в РФ будут знать, что Украина даст отпор, что партнеры будут нас поддерживать – не воевать за нас, но поддерживать нас хотя бы так, как сейчас, россияне вряд ли пойдут на новую войну. А вот если в России будут знать, что мы уже работаем над ядерной программой, вероятность войны будет близкой к 100%. В том числе, возможно, с применением тактического ядерного оружия. То есть РФ не будет просто так смотреть, а применит против нас все свои возможности, в том числе и ядерные.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Виктор Ягун, генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности:

Целесообразно ли сейчас Украине рассматривать возможность восстановления ядерного оружия?

Украина имеет право делать что угодно, потому что она является суверенным государством. Согласно Будапештскому меморандуму, наши партнеры должны были гарантировать нам безопасность, когда Россия пошла на Украину войной, но произошло иначе – значит, они нас просто обманули. Поэтому Украина ставит вопрос ребром: либо нас должны принять в НАТО, соответственно, создав зонтик безопасности над нами, либо мы начинаем создавать ядерное оружие. И наша страна имеет право говорить именно так, потому что это вопрос его употребления.

Другое дело – способны ли мы не только создать ядерное оружие, но и потом обслуживать его. Однако опыт Израиля показал, что все это – риторические вопросы. Ведь когда встал вопрос о выживании Израиля как государства, там поняли, что за них никто воевать не будет. Наверное, Израиль уже имеет ядерное оружие – вспомните эту знаменитую фразу: у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы им шандарахнем. Украина сейчас оказалась в ситуации, похожей на ту, в которой в свое время был Израиль.

Способна ли Украина создать ядерное оружие сегодня?

Сейчас речь не идет о том, что Украина уже завтра начнет создавать собственное ядерное оружие (у нас просто нет нужных для этого средств), но стопроцентно мы имеем для этого и соответствующие наработки, и возможности, кстати, гораздо большие, чем были у Израиля.

То есть технические возможности создать ядерное оружие у Украины есть уже сейчас. Я не говорю о стратегическом, но тактическое ядерное оружие – да. Сегодня это не является большой проблемой.

Как отреагирует Запад, если Украина попытается восстановить ядерный потенциал?

А что нам остается делать? Мы просим помочь нам противостоять российской агрессии, а нам говорят подождать и посмотреть. Чего ждать? Может, россияне дойдут не до Киева, а только до Броваров? Как с Западом говорить! В определенный момент Украина просто скажет: слушайте, у нас есть два пути – либо членство в НАТО, либо создание собственного ядерного оружия. Конечно, мы понимаем, что создание ядерного оружия – не лучший вариант, но что нам делать, самоуничтожиться как народ, потому что Запад не может должным образом помочь? Получается, мы можем рассчитывать только на себя.

Сейчас мы в такой ситуации, что у нас просто нет выбора. Сколько можно нам быть просителями. Не хочет Запад помогать – что ж, не надо.

Есть страны, не Европы, которые гораздо лучше понимают ситуацию Украины. Сейчас, например, Южная Корея принимает решение, начать ли прямую помощь Украине в связи со вступлением Северной Кореи в войну против нашей страны и переброской войск. Япония также поднимает ставки, потому что понимает, что мы в определенной степени сдерживаем и Китай. Если Европа и Америка этого не понимают, что нам остается делать. Мы сейчас платим за все своей кровью.

Как восстановление ядерного потенциала Украины могло бы повлиять на Россию, заставило бы это ее прекратить войну?

Россия уже перепугалась. В Государственной думе РФ уже сказали, что все это блеф, это невозможно, что Украина не способна создать ядерное оружие, что у нее нет технических возможностей. Такая реакция – признак испуга. Если бы россияне не восприняли бы информацию BILD серьезно, они бы продолжали свою риторику – мол, "а мы же говорили, что украинцы могут свою бомбу создать", "мы же вас предупреждали о ядерной безопасности".

Россия испугалась, потому что там понимают: у нас есть и ученые, и разработки, и даже учебный реактор. У нас было три учебных реактора: в Севастополе, Харькове и Киеве. По крайней мере киевский реактор работает.

Веду к тому, что Украина действительно имеет возможности создать ядерное оружие. И Россия это понимает. Да, мы не совершим какой-то прорыв, не будем догонять Россию вместе с Китаем. Но сделать определенную ядерную "вундервафлю" и куда-то ее отправить – можем спокойно, если они нас крайне достанут.

Прекратить войну Россия не может, разве что произойдет что-то внутри нее самой. Вспомните опыт Первой мировой войны: что произошло тогда с Россией – ничего, просто царя не стало, вместе с его правительством. А так, появление ядерного оружия у нас ничего бы не изменило в действиях России.

Впрочем, уже то, что Россия испугалась, является знаковым. К тому же она очень боится того, что Запад в ответ на такую риторику Киева начнет помогать должным образом в войне до победы.

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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