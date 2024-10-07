Остановить Путина. Как вступление Украины в НАТО видят на Западе

В НАТО будут решать, как быть с пятой статьей о коллективной обороне после вступления Украины в блок.

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Запад хочет принять Украину в НАТО, чтобы остановить наступление Путина / Коллаж: Главред, фото: nato.int, скриншот YouTube

На днях британское издание Financial Times обнародовало статью о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден может до конца своей президентской каденции согласиться на продвижение заявки Украины на вступление в НАТО. И здесь надо отталкиваться от того, что это - редакционный материал. Редакция получила информацию, но ссылки на источник нет.

Акцентирую внимание на том, что именно это издание в последнее время публикует довольно много интригующих материалов. Особенно надо вспомнить, как FT организовала мероприятие с участием двух ключевых разведчиков мира - главы ЦРУ Уильяма Бернса и главы МИ-6 Ричарда Мура в Лондоне. Оба разведчика на протяжении 12-14 часов общались с прессой. Если редакция способна к организации подобных мероприятий, то с ее публикациями надо считаться. Эти журналисты раньше писали только об экономике и финансах, а теперь освещают политический контекст. Следовательно, пытаются влиять на процесс. Появление информации о возможных шагах Байдена свидетельствуют о том, что редакция получила доступ к определенной информации.

Трудно точно сказать, способен ли Байден прибегнуть к шагу по продвижению заявки Украины в Альянс. Мы в рамках дискуссий в "Вежа" обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что Байден может это сделать. В пользу такой позиции и заявление бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал, что Украина может быть членом блока той частью, которую Киев контролирует.

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Интеграция Украины в Альянс нужна для того, чтобы не дать возможности россиянам захватывать больше территорий в Украине. НАТО лишь понадобится определиться в вопросе распространения 5-й статьи на подконтрольные Киеву территории, потому что только у блока есть полномочия принимать решения по таким вопросам. Если снова дать Украине обещание о том, что она вступит в блок в неопределенные сроки, Путин получит дополнительную мотивацию для дальнейшего ведения войны.

Именно так видел ситуацию Столтенберг, и, вероятно, аналогичная позиция и у нового генерального секретаря НАТО Рютте. Эти два человека возглавляют, условно говоря, исполнительный комитет Альянса, в который входят и Соединенные Штаты Америки. Поэтому соответствующие разговоры внутри самого блока НАТО все-таки существуют.

Байден может продвинуть заявку Украины в НАТО, но здесь есть одна загвоздка. Его президентская каденция завершается. Теоретически Байден может объявить о своем решении 5 ноября и сказать: да, я не против. Но это ничего не значит - Байден просто не против. Дальнейшее решение будет приниматься либо Камалой Харрис, либо Дональдом Трампом. Для Харрис это - хороший пас, направленный на то, чтобы она продолжала политику Байдена. Но каким будет ее президентский курс мы не знаем. Для Трампа это станет вызовом: политику надо будет объяснить, почему он против идеи Байдена. Впрочем, Трамп может воспринять это как мелочь, потому что может менять свою позицию как флюгер. Сегодня в одну сторону, завтра - в другую, в зависимости от того, куда будет дуть ветер.

В целом я рассматриваю информацию, которую опубликовала Financial Times, как намерения отдельных политиков (не Джозефа Байдена) в мире продвинуть вопрос реализации плана, который был выписан еще Андерсом Фог Расмуссеном - предшественником Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Он вместе с Ермаком готовил компакт по безопасности, который впоследствии был включен в Формулу мира Зеленского. Именно Расмуссен предлагал такой формат участия Украины в Альянсе, но на Банковой выступили против.

Таким образом, публикация FT - сигнал о дискуссии в Альянсе о том, как и по какому сценарию Украина может вступить в НАТО.



Валерий Клочок, политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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