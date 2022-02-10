Аннексия Донбасса: пойдет ли на это Кремль и какие последствия для Украины

10 февраля в Берлине состоится встреча советников лидеров Нормандского формата / president.gov.ua

10 февраля в Берлине состоится новый раунд переговоров советников лидеров нормандского формата. Единственное условие их продолжения, которое тревожит Россию - начнет ли Украина прямые переговоры с боевиками. В связи с этим, как рассказали эксперты Главреду, Россия вполне может оказывать давление на Украину, в том числе, путем аннексии неподконтрольного Донбасса. Но пойдет ли Россия на это и чем это будет грозить Украине?

Аннексия Донбасса сломает планы Путина

О готовности России продолжать давление на Украину, причем как военное, так и политическое, в последнее время активно говорят и на Западе. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может пойти даже на аннексию оккупированных территорий Донбасса.

"Мы находимся в окне, когда что-то может случиться. Военная эскалация и вторжение в Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", - добавил Салливан.

На то, что такой вариант развития событий есть в списке Кремля, указывают и ряд косвенных факторов. Прежде всего, намеченное на февраль рассмотрение Госдумой РФ законопроекта Компартии РФ о признании ОРДЛО "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств", а также недавний указ президента РФ Владимира Путина о так называемой гуманитарной помощи ОРДЛО. По сути оба эти документа подразумевают интеграцию в российскую экономику непризнанных территорий.

Политический аналитик Тарас Чорновил убежден, что перемещение войск, окончательный захват и аннексия уже оккупированных территорий Донбасса могут вызвать определенные дополнительные санкционные процедуры, однако они не будут столь болезненными для России.

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"В то же время вариант признания оккупированных территорий Донбасса российским решает для Путина внутренние проблемы, однако не снимет поставленной им задачи. Ибо ОРДЛО требовалось России не для того, чтобы забрать его себе, а для того, чтобы их на своих условиях, очень невыгодных и губительных для Украины, вернуть назад", - говорит Чорновил.

И добавляет, что даже в случае аннексии, последствия для Украины будут незначительными.

"До тех пор, пока Россия не начнет "сыпаться" или там не начнуться события, которые заставят ее договариваться с цивилизованным миром, вернуть себе Донбасс Украина сможет только путем капитуляции", - убежден Чорновил.

В то же время, по мнению политолога Петра Олещука, любые заявления о признании Россией "независимых республик" - не более, чем блеф.

"Россия хочет принудить Украину к выполнению Минских договоренностей, получив, таким образом, постоянный механизм вмешательства в украинские внутренние дела. Аннексия Донбасса ничего России не дает, кроме того, что она получает два разрушенных войной региона, которые она вынуждена будет каким-либо образом удерживать и восстанавливать. То есть это – блеф со стороны России и не более, потому что если РФ пойдет по этому пути, она сама разрушит свою игру. Потому что это де-факто будет окончательная денонсация Минских договоренностей, и никто уже не сможет сказать, что их нужно выполнить и тем более принудить Украину к их выполнению", - отметил Олещук.

Выполнение Минска - выстрел в ногу Банковой

Впрочем, даже если это и произойдет, глобально для Украины мало что изменится - прежде всего потому, что Украина уже и так восемь лет не контролирует эти территории.

Более того, по мнению Черновола, для Украины даже выгоднее, чтобы Россия аннексировала неподконтрольную часть Донбасса, поскольку это освободит Украину от дальнейших уступок украинского руководства России.

Однако тогда возникает риск иного рода, ведь в случае реальной и документально заверенной аннексии, это даст РФ повод не только официально признать наличие на Донбассе своих военных, но и нарастить их присутствие там.

Читайте такжеКиев снова принуждают к переговорам с боевикамиПо словам политолога, директора аналитического центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, Россия вряд ли станет торопиться с юридическим оформлением аннексии Донбасса. "Признание "ДНР" и "ЛНР" в данный момент невыгодно Кремлю, а вот экономическая интеграция, которая уже де-факто началась, плюс за ней наверняка последует и политическая. Тем более, что мы уже видели ранее участие представителей "республик" в съезде "Единой России", раздачу российских паспортов и далее все это будет продолжаться", - убежден Золотарев.

По мнению эксперта, сейчас для Москвы гораздо важнее добиться от Украины прямых переговоров с боевиками.

"Такой вариант возможен, но маловероятен. Настрой Банковой и украинских представителей таков, что идти на это никто не готов", - говорит Золотарев.

К слову, подтвердили такой настрой и в переговорной группе по Донбассу. В частности, накануне заседания Трехсторонней группы "представители республик" Наталья Никонорова и Вячеслав Дейнего обратились в ОБСЕ с письмом, согласно которому Украина на недавней встрече советников лидеров нормандского формата в Париже якобы под гарантии Германии и Франции обязалась рассмотреть предложения ОРДЛО по урегулированию ситуации на Донбассе. Но, как позднее объяснил член украинской делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш, единственное, что пообещала украинская сторона - это обсуждать все предложения, которые находятся в работе ТКГ. Но договоренности о письменной форме таких реакций – нет и не было.

По словам Золотарева, Россию вполне устраивает выполнение Минских соглашений "до запятой", потому что это фактически превращает Украину в гибридное государство, часть которого экономически и политически будет контролироваться Россией со всеми вытекающими последствиями. Но для Украины и, тем более, нынешней украинской власти - это выстрел в ногу.

"Пойти на прямые переговоры и выполнение политической части Минска - это сразу детонировать острейший политический кризис в Украине. Украинские власти к этому всячески склоняют - очевидно, будет давление и со стороны США, потому что позиция США по существу не слишком отличается от российской - там убеждены, что Минск нужно выполнять как есть. И тут Киев оказывается в непростой ситуации, когда давление будет присутствовать со всех сторон" , - отметил Золотарев.