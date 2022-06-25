Астрологический прогноз на июль-2022: какие удачи и неприятности уготовили звезды каждому

Астролог Влад Росс предупредил об опасностях и кризисах июля-2022

Космическая погода в июле 2022 года обещает нам непростой период. Лозунг месяца – кризис и медленное раскачивание.

Интенсивность военных действий в Украине в июле будет постепенно снижаться, поскольку Марс, планета войны, переходит в зодиакальный знак Тельца, а в этом знаке Марс всегда ослаблен, поскольку это обитель Венеры. В это время будет наблюдаться истощение сил и России, и Украины.

В июле будет множество напряженных аспектов планет, которые так или иначе будут влиять на нашу жизнь. Будет немало "быстрых" планет, что указывает на грядущие сложные события и трудности в реализации задуманного. Если в июне можно было начинать что-то новое, быстро что-то организовать (в июне открылось много новых компаний, старые – возобновили свою работу, появлялись новые возможности), то в июле, наоборот, будет торможение во всем.

Меркурий. Несмотря на то, что Меркурий наберет большую скорость в июле 2022 года, он успеет сделать множество разных аспектов – как напряженных, так и гармоничных. Из-за этого в начале июля будет очень проявлено торможение во всех делах, а во второй половине месяца нужно будет ловить удачу за хвост.

16 июля Меркурий соединится с Солнцем, что станет кульминацией цикла этих двух планет, которая называется верхним соединением. Эта комбинация планет создаст блестящий момент для организации и осуществления важного дела вблизи этой даты. Если у вас есть какие-то важные проекты, которые до этого были на стадии разработки, то к 16 июля процесс приблизится к кульминации.

К слову, 16 июля – дата, когда наиболее вероятна ликвидация Владимира Путина. Тем более, что Марс, символ ниспровержения, войдет в гороскопе Путина в дом власти. Так что Путин вполне может быть свергнут с престола примерно в эти дни.

Вблизи верхнего соединения мозг будет работать куда быстрее и яснее. В эти дни можно многое успеть, получить множество инсайдов, сгенерировать новые идеи. Это время подъема интеллектуальной энергии и познания чего-то нового и большого.

В этот период хорошо публиковаться, выпускать новые альбомы, презентовать картины, устраивать вернисажи, а также открывать YouTube-каналы (кто успеет создать канал в эту дату, будет иметь миллионную аудиторию и многомиллионные просмотры).

Пока Меркурий будет находиться в Близнецах до 5 июля, будет хорошее время для поездок. Затем он переместится в знак Рака, благодаря чему 6-19 июля станет прекрасным временем для любых дел с недвижимостью, начала ремонта, важных покупок и сделок.

После 19 июля и до конца месяца можно отправляться отдыхать, в ночные клубы или на море – Меркурий будет в зодиакальном знаке Льва, а это всегда указывает на шоу и яркие эмоции. Также в последней декаде июля хорошо рекламировать себя, не скупиться на деньги, продвигая себя.

5-19 июля полученная информация будет восприниматься крайне эмоционально, потому что из-за "водного" Меркурия (Меркурий в водном знаке Рака – ред.) вряд ли мыслительный процесс пойдет хорошо. В это время можно стать жертвой обмана. Мошенники и квартирные воры в это время будут торжествовать, потому лучше в это время не забывать о сигнализации.

После 19 июля Меркурий, идя по знаку Льва, будет создавать желание больше говорить на публике, устраивать тренинги, концерты, участвовать в интеллектуальных соревнованиях или конкурсах, а также демонстрировать свои таланты. В это время легко будет привлечь внимание СМИ и стать знаменитым.

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Полнолуние нас ждет 13 июля, в 21:37 по Киеву. Оно произойдет в Козероге, после чего Луна начнет убывать. Июльское полнолуние будет призывать к соблюдению баланса между домом и семьей, с одной стороны, а также работой и карьерой – с другой.

Кроме того, это полнолуние будет намекать на то, что вы уже хорошо поработали – пора отдохнуть. Потому в последней декаде июля стоит отправиться в отпуск.

Вблизи полнолуния, 13 июля, будет довольно сложное эмоциональное состояние, ведь Луна будет приближаться к Плутону. Потому 13-20 июля нужно высыпаться и быть эмоционально стабильными.

В это время могут обвалиться котировки биткоина, ценных бумаг.

На убывающей Луне могут быть сложности с транспортом и опасности в поездках.

Новолуние нас ждет в самом конце месяца – 28 июля, в 20:55, во Льве. Оно станет знамением некой радости и успеха. Можно будет его прочувствовать в полной мере, загадать желание, составить план на месяц.

Однако новолуние в основном будет влиять уже на август. Оно не обещает легкой игры.

Влад Росс / УНИАН

Марс и Уран. Гремучая смесь Марса и Урана на вершине тау-квадрата говорит о мощном заряде энергии, который неожиданно может прорваться и всех удивить. Поэтому в конце июля возможны грозы и ураганы, порывистый ветер.

Также не исключен перелом в войне. В самом конце месяца, 31 июля, Марс соединяется с Ураном, плюс будет в соединении с Раху, восходящим узлом судьбы. Марс – планета войны, Уран – коренной перелом. Так что начнется третья стадия войны, и Украина начнет побеждать. С конца июля или начала августа украинская армия погонит россиян восвояси.

Тем не менее, в это время могут возникать конфликты и споры между людьми в повседневной жизни. У кого-то будет непреодолимое желание навязать другим свою точку зрения, и они категорически будут отказываться прислушиваться к мнению других. Потому это худший период для переговоров.

Если в этот период у вас будет тяжело на душе или будет сложно найти поток, связь с космосом, постарайтесь уйти в творчество, создать нечто новое, не думая о результате. Действуете чисто ради процесса. Это будет отвлекать вас от тяжелых давящих мыслей о войне. С помощью реализации творческих идей вы сможете порадовать и своих близких.

Деловая сфера

Положение дел в июле-2022 традиционно будет определять Марс. А его движение и аспекты в этом месяцы обещают медленное продвижение всего и возникающие риски.

К слову, Марс покинет знак огня и активности – Овна – 5 июля, поэтому самое мощное противостояние на Донбассе закончится вблизи этой даты, и дальше российские войска не смогут продвигаться. Дальше Марс будет двигаться уже в знаке Тельца, чтобы в начале августа соединится с Ураном. Все аспекты Марса в течение июля-августа будут очень напряженными, поэтому ни о каком мире и мирных переговорах не может быть и речи. Война будет затягиваться.

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И в бизнесе Марс также обусловит не самое лучшее время – он не будет способствовать активности. После 5 июля будет сложнее начать дело, которое должно быть быстро завершено. Если вы хотите раз-раз – и в дамки, то, к сожалению, ничего не получится.

Скорее всего, все то, что будет начато в июле, будет развиваться медленно и нудно. А чтобы это дело стало по-настоящему успешным, придется приложить много усилий и потратить много энергии, а также сделать внушительные финансовые вложения.

Но зато это хорошее время для долгосрочных финансовых инвестиций. Если, например, биткоин и дальше будет падать, это лучшее время, чтобы скупить его, понимая, что года через два-три он будет стоить в 4-5 раз больше.

Не стоит ждать от дела быстрого результата. Вполне вероятно, что на первых порах оно даже будет казаться убыточным. Ценные бумаги могут провалиться в цене. Если потерпеть, проявить настойчивость или купить недвижимость, это даст большие плоды через несколько лет.

Напряженные аспекты Марса 1-3 июля и 25-27 июля создадут немало проблем, потому на эти даты не стоит назначать важных дел. Открывать новый бизнес или начинать важный проект в эти дни крайне неблагоприятно. Также в это время не стоит переходить на новое место работы и заключать важные коммерческие сделки. Разговоры с начальством в этот период могут оказаться проигрышными.

Деньги

Венера, отвечающая за финансы, в июле будет идти по знаку Близнецы, а 18 июля перейдет в знак Рака, поэтому будьте аккуратны с планированием бюджета и затрат в начале месяца. Но все это можно и нужно делать в конце июля, когда, с одной стороны, Венера будет уже в Раке, а с другой – Меркурий переместится в знак Льва.

В начале месяца возможны непредвиденные расходы. Лучше в первой половине месяца не делать никаких покупок – они могут быть необдуманными. Деньги в это время будут легко зарабатываться и так же быстро тратиться.

Не исключено, что финансы в первой половине июля будут приходить только из привычного источника. Но появится шанс подработать или найти постоянный источник дополнительных доходов – в начале месяца это будет очень благоприятно.

Влад Росс / УНИАН

Также это лучшее время для покупки автомобиля. Венера в Близнецах всегда способствует этому.

Во второй половине месяца Венера перейдет в знак Рака, а 25 июля она сделает напряженный транзит с Юпитером. В это время может быть более эмоциональным отношение к деньгам. Вас могут сильнее обычного расстроить какие-то финансовые неудачи. Если вы сильно потратитесь 24-26 июля, то впоследствии можете жалеть о сделанном и потраченных больших суммах. Не стоит в это время ждать повышения, а также каких-то особых прибылей. Большие ожидания не принесут ничего, кроме разочарования.

Вблизи напряженных аспектов Венеры, особенно 13-15 июля и 24-26 июля, лучше отказаться от серьезных финансовых рисков, инвестирования, передачи денег в долг, крупных трат – есть опасность потерять деньги раз и навсегда. Например, столкнуться с мошенничеством или получить штраф. Поэтому лучше в это время не рисковать.

Любовь и отношения

В сфере любовных отношений в июле 2022 года тоже возможны разочарования. Венера в знаке Близнецы до 18 июля будет легкомысленной и беспечной – этот период хорош только для курортных романов и любовных похождений на стороне. Для построения прочных отношений это время, наоборот, будет неблагоприятно. Зато оно подойдет для переписки в интернете – не для секса, а просто виртуального общения, не встречаясь с человеком.

Скорее всего, в первой половине месяца на пути будут встречаться люди, с которыми сложно будет построить серьезные отношения. Если у вас есть цель познакомиться, учитывайте, что в июле знакомство будет завести легко, а вот сохранить интерес человека к себе – непросто.

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После 18 июля Венера перейдет в очень трепетный семейный знак Рака, и потребность в близости станет в разы сильнее. Людьми будут руководить чувства, эмоции. В это время велик риск неудачно влюбиться.

Венера в Раке, как правило, требует проявления внимания и заботы. И если у вас уже есть возлюбленный, уделите в это время ему больше внимания, посвятите себя семейным ценностям. Во второй половине месяца особенно вкусно кормите супруга: жарьте ему картошку, шашлыки и пр. Это время прекрасно подойдет для пикников и праздников, а также для того, чтобы порадовать свою вторую половину приятными подарками, поговорить по душам. Такая забота непременно вернется к вам в виде ответных чувств.

14-25 июля Венера будет делать напряженные транзиты, связанные с неоправданными ожиданиями и печалями, поэтому в это время лучше не ходить на свидания, не устраивать вечеринки и не назначать бракосочетания.

Поездки и путешествия

Торможение Юпитера и его переход в ретроградное движение – не слишком удачное время для дальних поездок, за границу. 28 июля он перейдет в "попятное" движение, а в 20-х числах он будет стационарен, то есть неподвижен. Поэтому, несмотря на то, что Меркурий во Льве говорит о том, что нужно праздновать, ездить на курорты, посещать публичные мероприятия, концерты, все-таки лучше отправляться в те места, которые вы хорошо знаете, и четко понимать, что вы не застрянете там.

В поездки неблагоприятно отправляться в те дни, когда будут статичными Меркурий и Марс, а именно: 1, 2, 8, 9, 13, 18, а также 24-31 июля.

Лучше выехать 22-23 июля, а вернуться уже 1 августа.

Самые удачные дни для поездок: 5, 16, 17, 22 июля.

Остальные дни месяца будут более-менее нейтральными для путешествий.

Благоприятные дни для поездок:

на море и к водоемам – 10, 11, 16, 17 и 22 июля;

в санатории – 10, 11, 16, 17 июля;

в горы – 12 июля;

пешие походы или поездки на дачу – 19, 20, 22 июля;

близкие командировки или поездки – 3-5, 19, 20 июля.

Опасности месяца

Напряженный аспект Марса и его движение по слабому знаку Тельца требует быть внимательными, поскольку на таких транзитах Марса случаются разного рода проблемы, кризисы, катастрофы, сложные ситуации в домах.

Есть угроза, что в этот период Путин начнет бомбить гражданские объекты и жилые дома.

Поэтому в первой декаде июля 2022 года следует быть предельно осторожными.

Также Венера в этом месяце делает напряженные аспекты, которые будут вызывать иллюзии. Поэтому любовные дела, начатые в такое время, не принесут удачу.

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Статичный Юпитер будет с 21 июля, после чего 28 июля он начнет ретроградное движение. Ретроградным он будет аж до 24 ноября 2022 года. Ретроградность гиганта обычно длится четыре месяца, а перед разворотом он будет зависшим в небе. Статичность Юпитера требует осторожности и внимательности. Лучше в это время не отправляться в дальние поездки, то есть за границу – правильнее будет налаживать контакты с иностранцами по интернету или телефону.

Также в этот период не стоит начинать длительное обучение, открывать новые культурные или социальные проекты.

Юпитер – это в большей мере социальная планета, поэтому все процессы, связанные с обществом и широким кругом людей, будут тормозиться.

В этот период заграничные контакты, обучение в другой стране, а также эмиграция могут оказаться наиболее неудачными. Категорически противопоказано на стационарном Юпитере, то есть в последней декаде месяца, эмигрировать, так как вы можете не добраться до пункта назначения, до нужной страны.

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В июле-2022рекомендуется: иметь финансовую подушку безопасности или начинать ее создавать; отодвигать дедлайны, брать запас времени при планировании любой работы; уделять больше внимания близким, возлюбленным; отправляться в отпуск с семьей; не пренебрегать отдыхом, даже если очень загружены на работе.

В июле не рекомендуется: открывать новый бизнес (можно запускать только тот бизнес, от которого вы не ждете быстрой отдачи, то есть бизнес с далеким прицелом); рассчитывать на быстрое продвижение новых дел и проектов; рисковать финансами и здоровьем в любой форме; ожидать больших прибылей и повышения; бывать в местах скопления людей (из-за высокой опасности терактов, ракетных ударов и т.д.); заводить романтические отношения.

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