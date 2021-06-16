Банковая готова, но Зеленский колебается: когда в Украине ждать новых выборов

Слуга народа пока возглавляет рейтинги политсил / УНИАН

Недавние рейтинги партий показывают, что к пропрезидентской "Слуге народа" все активнее подбираются конкуренты – согласно опросу КМИС, проголосовать за партию Зеленского сейчас готовы чуть больше 20% избирателей.

В свою очередь, активные замеры рейтингов вперемешку с различными слухами дают понять, что в Украине фактически началась негласная подготовка к возможным досрочным парламентским выборам. Причем, судя по заявлениям, для пропрезидентского монобольшинства это тоже не стало неожиданностью.

Главред разбирался, на фоне чего не утихают слухи о новых выборах и стоит ли их ожидать уже в этом году.

Досрочные выборы на носу?

Вот уже несколько месяцев в украинском политикуме не утихают слухи о возможных досрочных выборах, причем как президентских, так и парламентских. По словам экс-нардепа Борислава Березы, новая политическая гонка может стартовать сразу после того, как в Украине в очередной раз поднимут тарифы.

"После очередного поднятия цен на газ для населения и роста коммунальных тарифов, а также целой череды событий поздней осенью и зимой этого года рейтинг Зеленского будет интенсивно падать, а на Кабмин и ВР не удастся переложить весь негатив. И это говорит о том, что все мечты Зеленского о втором сроке накрываются медным тазом…Поэтому оценив актуальные рейтинги Зеленского и высокую вероятность его переизбрания, на Банковой решили идти на внеочередные выборы президента", - написал Береза в Фейсбуке, ссылаясь на трех информированных источников. И добавил, что объявить о своем решении идти на выборы Зеленский может уже в августе.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова , единственная причина обсуждения темы новых выборов – в их обсуждениях на Банковой. "В Офисе президента говорят о том, что возможна схема, при которой в случае достаточно высокого рейтинга Владимира Александровича на фоне борьбы с олигархами, подвижек по Донбассу и обещаний по НАТО он может зайти на выборы, подтвердить свою легитимность перед народом и заодно обнулить два года президентства, в течение которых, как сам президент говорит своему окружению, он учился быть президентом. Но пока это не более, чем планы", - говорит Кочетков.

По мнению эксперта, решение о запуске новой избирательной гонки впоследствии будет принимать лично Зеленский, базируясь на 100% гарантии переизбрания. Однако пока президент не слишком заинтересован в новых президентских выборах.

"Зеленский все еще колебается – с одной стороны, ему это интересно, но пока он не хочет рисковать. Потому решение будет приниматься в самый последний момент и под влиянием чисто эмоциональных факторов. Тут нельзя говорить о стратегии – если такое решение и будет принято, то это будет рефлексией на происходящие события", - уточнил Кочетков.

В необязательности выборов для властей также убежден политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко .

"Опасность того, что выборы произойдут, была из-за того, что президенту и Украине нужен был новый полноценный Кабмин. Но в Офисе президента Зеленского убедили в том, что лучше взять действующий Кабмин в ручное управление, а не заниматься поисками нового премьера, который бы мог решить текущие проблемы в социальной жизни Украины. И теперь этот вопрос, по меньшей мере до Нового года, снят. А после ситуация может измениться в любой момент", - считает Небоженко.

Опасность для "Слуги народа"

Если же план Банковой все-таки будет реализован, то после выборов президента в отношении Слуги народа может сработать принцип домино, поскольку личный рейтинг Зеленского подпитывает и рейтинг его политсилы.

И в этом, как утверждают опрошенные Главредом эксперты, состоит еще одна дилемма для Зеленского. Ведь с одной стороны, президент уже не контролирует значительную часть монобольшинства, а с другой, в случае новых выборов в Раду Зеленский лишится того влияния, которое у него еще есть сейчас, так как заново собрать монобольшинство уже навряд ли выйдет.

А потому в обозримом будущем вероятен раскол в СН. Собственно, о нем уже открыто поговаривают и в руководстве партии – в частности, на днях в одном из интервью глава "Слуг" Александр Корниенко прямо заявил о том, что из текущего состава СН может отделиться еще одна партия, если у электората будет запрос на другую платформу.

Читайте такжеПервый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко отстает с большим отрывом - опрос"Однозначно, в СН есть проблемы. Во-первых, действующая партия - это сборная солянка очень разных людей, которые ни идеологически, ни по своему жизненному и профессиональному опыту не тождественны и потому слишком разные интересы неизбежно будут приводить к конфликтам", - отмечает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. И добавляет, что детонировать раскол может некий кризис или личностный конфликт. именно по этим причинам СН может разделиться на группы.

В то же время, эксперт обращает внимание на то, что в сравнении с прошлой осенью накал внутри монобольшинства заметно поутих, что было отчетливо видно по голосованию за отставку Степанова – за это, по словам Золотарева, депутаты буквально проголосовали по щелчку пальцев.

Запрос на профи

Однако нынешний штиль может оказаться недолгим, из-за чего Зеленскому уже скоро придется приструнить депутатов и все же искать альтернативу действующему составу СН.

Как отмечает политолог, кандидат наук по государственному управлению Виктор Таран , в украинском обществе от выборов к выборам никуда не девается запрос на новые лица. Правда, теперь он несколько трансформировался.

"Последняя социология международного республиканского института показала, что более 20% украинцев не знают за кого голосовать. При этом они хотят голосовать за новых профессионалов. То есть избиратель уже не ищет только новые лица. И в связи с этим, конечно, будут возникать и новые политические проекты, и реанимироваться старые проекты из прошлого политического цикла", - объяснил Главреду эксперт.

Андрей Золотарев также отмечает, что в Украине существует высокий процент неопределившихся – около 30-40% процентов избирателей, которые разочаровались в старых политиках. То есть то ядро, которое не перетекает к уже известным и оскандалившимся политсилам (к ним, в том числе, уже относят и Слугу народа).

А потому есть большая вероятность, что в случае досрочных выборов в Украине может повториться ситуация образца 2014 года, когда Народный фронт, возникнув из ниоткуда за несколько месяцев перед парламентскими выборами, перетянул на себя процент разочаровавшихся избирателей.

И раскол в СН как нельзя кстати может способствовать появлению альтернатив пропрезиденсткой партии.

Читайте такжеРейтинг партий от КМИС: политсилы Ляшко, Смешко и Гройсмана прошли бы в Раду"Слуга народа" может выступить крупнейшим донором, потому что на ее основе могут образоваться не две, а даже три партии. Одна из них - во главе с Разумковым, а другая - с участием Бужанского и Евгения Шевченко, которая, кстати, может образовать более радикальную партию, или же вообще объединиться с политической силой Мураева или ОПЗЖ.

Ведь по мнению Виктора Небоженко, в украинском обществе как раз сформировался запрос на некую "левую политсилу - условно говоря, партию за справедливость, честность и антикоррупционность. "И именно такая политсила представляет для Зеленского наибольшую угрозу, поскольку именно она может частично отобрать голоса у Слуги народа", - отметил Небоженко.