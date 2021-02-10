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Бесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZeneca

Анастасия Кучкина

журналист

10 февраля 2021, 09:10

Вакцина AstraZeneca, которой собираются привить большинство украинцев всех возрастов, не подходит пожилым людям и малоэффективна против новых штаммов, потому по приезду в Украину она может оказаться бесполезной.

вакцина
Вакцинация в Украине стартует со следующей недели / Reuters

Уже со следующей недели в Украине должна стартовать вакцинация от коронавируса. Прививать украинцев собираются вакцинами от четырех иностранных фирм – американской Pfizer (117 тысяч доз), китайской Sinovac (1,8 млн доз), американской Novavax и шведско-британской AstraZeneca (всего – 12 млн доз).

Эффективность последней вызывает много вопросов - вакцина не подходит пожилым людям и малоэффективна против новых штаммов, которые могут появиться уже после вакцинации. А потому, есть большой риск того, что по приезду в Украину вакцина может оказаться бесполезной.

Но отказаться мы не можем

AstraZeneca – это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после американских Pfizer и Moderna. Эффективность AstraZeneca также уступает американским вакцинам – в среднем 70% против 95%.

При этом у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс – ее цена, 5 евро за две дозы, необходимых для иммунизации, против более 30 евро соответственно. Вероятно, именно это "преимущество" и стало ключевым в вопросе закупки вакцины для Украины. Тем не менее, именно AstraZeneca в последнее время вызвала очень много вопросов на Западе.

Проблемы возникли у пожилых людей, которые находятся в группе риска. Так, несколько дней назад немецкие СМИ сообщали, что у этой категории граждан эффективность британской вакцины от ковида составляет лишь 8%.

Читайте такжеПоставку китайской вакцины в Украину могут перенестиНесмотря на то, что в самой компании это утверждение немецких журналистов назвали "совершенно неверным", ряд стран Европы все же решили не рисковать и отказались вакцинировать ею своих бабушек и дедушек. Несмотря на то, что ВОЗ призвала не игнорировать AstraZeneca, официально отказались уже в 11 государствах - Греции, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше, Италии, Португалии.

К слову, Европейское агентство лекарственных средств, которое выдало разрешение на применение британской вакцины в ЕС в конце января, также уточнило, что одобрило вакцину именно на основании успешных испытаний на людях младше 55 лет. В Украине же, если верить объяснениям главы Минздрава Максима Степанова, который лично договаривался о поставках AstraZeneca, от вакцинации пожилых людей британской вакциной отказываться пока не планируют и предлагают дождаться "фактов".

"Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить", - заявил Степанов в эфире одного из телеканалов.

Не та вакцина

Более того, есть большая вероятность, что в Украину попадет не совсем та AstraZeneca, которой прививают граждан Евросоюза. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, вакцина, которую привезут нам, изготавливается в Индии, на заводе фармкомпании Serum Institute по британской лицензии, а не идет напрямую из Великобритании.

Как пояснил Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов, скорее всего, именно AstraZenecа будет основной вакциной, которой будут прививать украинцев всех возрастов. Он поясняет, что портфолио с детальными данными исследований подавались производителем британскому и европейскому регуляторам в закрытом виде. Регуляторы в своем решении дали сдержанный комментарий о недостаточности данных по реакции на вакцину у пожилых людей, Но в итоговом решении о допуске вакцины на рынок никак не ограничили верхнюю планку возраста.

"Это был компромисс, потому как в той же Британии разгулялся британский штамм, длился локдаун, был недостаток поставок вакцин Pfizer и потому было необходимо найти альтернативу, чтобы остановить эпидемию. В случае с европейским фармацевтическим агенством оно, как и все крупные органы ЕС, дублирует функционал национальных органов и принимает компромиссные решения, которые заботятся об интересах малых европейских стран. Потому крупными странами ЕС и были приняты решения о собственных ограничениях использования по возрасту", - говорит Аристов.

По словам эксперта, в этом вопросе у Украины не остается выбора ввиду отсутствия государственной политики, которая бы услиливала государственные институты, в частности, Государственный экспертный центр. Ему бы следовало провести собственную экспертизу закрытого портфолио вакцины и вынести свое решение о границах ее применимости для иммунизации населения страны

"Сейчас мы не можем делать выводов о неэффективности вакцины, но мы можем видеть решения других стран, обладающих большей информацией, чем мы. У нас есть потенциал расширить закупку китайской вакцины, купить Novavax, которая только заканчивает свои исследования и тоже производится в Индии. А подаренную вакцину AstraZenecа перенаправить для использования тем, кто младше. Но без обладания полной информацией и собственной экспертизы пока мы принимаем решения вслепую, на бездумной вере, что все западное – качественное", - говорит Аристов и отмечает, что в дальнейшем Украине стоило бы вписывать в контракты о поставках пункт об отказе от вакцин в случае их доказанной неэффективности для циркулирующих в стране новых вариантах коронавируса. Ведь даже если они подарены – государство будет нести затраты на их утилизацию.

Пока доедет до Украины, может устареть

Еще один немаловажный нюанс, который вызывает опасения – неэффективность AstraZeneca против мутаций коронавируса.

В частности, на днях британский Financial Times опубликовал результаты совместного исследования Оксфорда и Витватерсрендского университета из ЮАР, где недавно обнаружили новый штамм COVID-19. В стране отложили запланированную вакцинацию с помощью AstraZeneca поскольку исследование указало на ограниченный эффект вакцины против мутации SARS-CoV-2, свирепствующей в стране. Уточняется, что тип мутаций, вызвавший рост заболеваемости в Южной Африке и Бразилии, снижает эффективность препарата.

При этом ЮАР получила 1 млн доз AstraZeneca и теперь не знает, что делать - колоть сейчас нельзя, а срок годности вакцины истекает в апреле.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник VВ ответ на это, глава группы разработчиков вакцины, Сара Гилберт, заявила, что после выявленной уязвимости, ближе к осени 2021 года технологию вакцину планируют адаптировать, чтобы в дальнейшем вакцина от коронавируса работала подобно вакцине против гриппа и могла генерировать антитела в соответствии с обнаруженным штаммом.

"На сегодня Украина даже не знает, какой точно вариант вируса циркулирует внутри страны – для этого нам необходимо строительство собственной лаборатории. Одна из мутаций, присущая южноафриканскому варианту SARS-CoV-2, проявилась и в британском штамме. Так как он уже охватывает пол-Европы, скорее всего, пики в западных областях Украины вызваны именно им. Потому, через месяц-два, как раз когда мы завезем AstraZeneca в Украину, эта вакцина может стать неактуальна", - говорит Вадим Аристов.

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