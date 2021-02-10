Бесполезная, но дешевая: Почему Украина закупает малоэффективную вакцину AstraZeneca

Вакцинация в Украине стартует со следующей недели / Reuters

Уже со следующей недели в Украине должна стартовать вакцинация от коронавируса. Прививать украинцев собираются вакцинами от четырех иностранных фирм – американской Pfizer (117 тысяч доз), китайской Sinovac (1,8 млн доз), американской Novavax и шведско-британской AstraZeneca (всего – 12 млн доз).

Эффективность последней вызывает много вопросов - вакцина не подходит пожилым людям и малоэффективна против новых штаммов, которые могут появиться уже после вакцинации. А потому, есть большой риск того, что по приезду в Украину вакцина может оказаться бесполезной.

Но отказаться мы не можем

AstraZeneca – это третья утвержденная в Евросоюзе вакцина, после американских Pfizer и Moderna. Эффективность AstraZeneca также уступает американским вакцинам – в среднем 70% против 95%.

При этом у AstraZeneca, в отличие от американских конкурентов, есть неоспоримый плюс – ее цена, 5 евро за две дозы, необходимых для иммунизации, против более 30 евро соответственно. Вероятно, именно это "преимущество" и стало ключевым в вопросе закупки вакцины для Украины. Тем не менее, именно AstraZeneca в последнее время вызвала очень много вопросов на Западе.

Проблемы возникли у пожилых людей, которые находятся в группе риска. Так, несколько дней назад немецкие СМИ сообщали, что у этой категории граждан эффективность британской вакцины от ковида составляет лишь 8%.

Читайте такжеПоставку китайской вакцины в Украину могут перенестиНесмотря на то, что в самой компании это утверждение немецких журналистов назвали "совершенно неверным", ряд стран Европы все же решили не рисковать и отказались вакцинировать ею своих бабушек и дедушек. Несмотря на то, что ВОЗ призвала не игнорировать AstraZeneca, официально отказались уже в 11 государствах - Греции, Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Швеции, Нидерландах, Польше, Италии, Португалии.

К слову, Европейское агентство лекарственных средств, которое выдало разрешение на применение британской вакцины в ЕС в конце января, также уточнило, что одобрило вакцину именно на основании успешных испытаний на людях младше 55 лет. В Украине же, если верить объяснениям главы Минздрава Максима Степанова, который лично договаривался о поставках AstraZeneca, от вакцинации пожилых людей британской вакциной отказываться пока не планируют и предлагают дождаться "фактов".

"Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить", - заявил Степанов в эфире одного из телеканалов.

Не та вакцина

Более того, есть большая вероятность, что в Украину попадет не совсем та AstraZeneca, которой прививают граждан Евросоюза. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, вакцина, которую привезут нам, изготавливается в Индии, на заводе фармкомпании Serum Institute по британской лицензии, а не идет напрямую из Великобритании.

Как пояснил Главреду стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов , скорее всего, именно AstraZenecа будет основной вакциной, которой будут прививать украинцев всех возрастов. Он поясняет, что портфолио с детальными данными исследований подавались производителем британскому и европейскому регуляторам в закрытом виде. Регуляторы в своем решении дали сдержанный комментарий о недостаточности данных по реакции на вакцину у пожилых людей, Но в итоговом решении о допуске вакцины на рынок никак не ограничили верхнюю планку возраста.

"Это был компромисс, потому как в той же Британии разгулялся британский штамм, длился локдаун, был недостаток поставок вакцин Pfizer и потому было необходимо найти альтернативу, чтобы остановить эпидемию. В случае с европейским фармацевтическим агенством оно, как и все крупные органы ЕС, дублирует функционал национальных органов и принимает компромиссные решения, которые заботятся об интересах малых европейских стран. Потому крупными странами ЕС и были приняты решения о собственных ограничениях использования по возрасту", - говорит Аристов.

По словам эксперта, в этом вопросе у Украины не остается выбора ввиду отсутствия государственной политики, которая бы услиливала государственные институты, в частности, Государственный экспертный центр. Ему бы следовало провести собственную экспертизу закрытого портфолио вакцины и вынести свое решение о границах ее применимости для иммунизации населения страны

"Сейчас мы не можем делать выводов о неэффективности вакцины, но мы можем видеть решения других стран, обладающих большей информацией, чем мы. У нас есть потенциал расширить закупку китайской вакцины, купить Novavax, которая только заканчивает свои исследования и тоже производится в Индии. А подаренную вакцину AstraZenecа перенаправить для использования тем, кто младше. Но без обладания полной информацией и собственной экспертизы пока мы принимаем решения вслепую, на бездумной вере, что все западное – качественное", - говорит Аристов и отмечает, что в дальнейшем Украине стоило бы вписывать в контракты о поставках пункт об отказе от вакцин в случае их доказанной неэффективности для циркулирующих в стране новых вариантах коронавируса. Ведь даже если они подарены – государство будет нести затраты на их утилизацию.

Пока доедет до Украины, может устареть

Еще один немаловажный нюанс, который вызывает опасения – неэффективность AstraZeneca против мутаций коронавируса.

В частности, на днях британский Financial Times опубликовал результаты совместного исследования Оксфорда и Витватерсрендского университета из ЮАР, где недавно обнаружили новый штамм COVID-19. В стране отложили запланированную вакцинацию с помощью AstraZeneca поскольку исследование указало на ограниченный эффект вакцины против мутации SARS-CoV-2, свирепствующей в стране. Уточняется, что тип мутаций, вызвавший рост заболеваемости в Южной Африке и Бразилии, снижает эффективность препарата.

При этом ЮАР получила 1 млн доз AstraZeneca и теперь не знает, что делать - колоть сейчас нельзя, а срок годности вакцины истекает в апреле.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на резкое заявление Зеленского насчет вакцины Спутник VВ ответ на это, глава группы разработчиков вакцины, Сара Гилберт, заявила, что после выявленной уязвимости, ближе к осени 2021 года технологию вакцину планируют адаптировать, чтобы в дальнейшем вакцина от коронавируса работала подобно вакцине против гриппа и могла генерировать антитела в соответствии с обнаруженным штаммом.

"На сегодня Украина даже не знает, какой точно вариант вируса циркулирует внутри страны – для этого нам необходимо строительство собственной лаборатории. Одна из мутаций, присущая южноафриканскому варианту SARS-CoV-2, проявилась и в британском штамме. Так как он уже охватывает пол-Европы, скорее всего, пики в западных областях Украины вызваны именно им. Потому, через месяц-два, как раз когда мы завезем AstraZeneca в Украину, эта вакцина может стать неактуальна", - говорит Вадим Аристов.