Как Зеленский будет "разруливать" ситуацию со Стерненко и пойдет ли активист в депутаты

Протестующие требуют от властей отпустить активиста из-под стражи. Но если это произойдет, Зеленский фактически признает свою капитуляцию перед улицей.
Во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко, экс-лидера одесского "Правого сектора", к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества, признав его виновным в похищении человека и незаконном хранении оружия.
Реакцией на такое решение суда, которое сторонники Стерненко считают несправедливым и необоснованным, стали протесты сначала под зданием суда в Одессе, а вечером того же дня уже под Офисом президента в Киеве. В результате стычек пострадали 27 полицейских и были задержаны 24 митингующих.
В субботу, 27 февраля, сторонники Стерненко готовят бессрочную акцию протеста, если до тех пор одессита не отпустят из-под стражи. Главред узнавал, какие последствия для Украины и лично для Владимира Зеленского будут иметь эти протесты.
- Почему вспыхнули протесты
- Кому выгодны стычки на улицах
- "Массовости не будет"
- Пойдет ли Стерненко в депутаты
Почему вспыхнули протесты
Стоит отметить, что Стерненко, который пользуется активной поддержкой условно патриотических и праворадикальных организаций – фигура с неоднозначной репутацией. А многочисленность акций протеста в защиту активиста, убежден юрист и публицист Геннадий Друзенко, во многом связана с восприятием приговора одесситу как призыва к защите "своих". По его словам, активность условно патриотического крыла – во многом реакция на действия Зеленского последних недель, который несмотря на закрытие вражеского им пула телеканалов Медведчука, так и не заслужил их доверия.
"Сложившаяся картина мира, которая так старательно была выстроена в их головах и которая пережила настоящее землетрясение за последние недели, нашла спасительный челнок. "Наших бьют" (хотя Стерненко весьма условно свой для патриотически ветеранского сообщества) позволяет вернуться к знакомой и комфортной парадигме разделения мира на своих и чужих", - отмечает Друзенко.
По его мнению, бурная реакция также связана с критическим недоверием украинцев к государству и ее институтам, в частности, к судебной системе (согласно опросам, ей не доверяет около 40% граждан)
"Понятно, что при отсутствии в обществе уважительного арбитра, каждое сообщество, каждая общественная казнь чувствуется угрозой и, если репрессивный аппарат государства начинает работать против его представителя, когда нет доверия к судам как к беспристрастному арбитру, начинает доминировать логика: либо они нас или мы их, которая включает уличное противостояние как единственное эффективное средство самозащиты общественной группы", - убежден эксперт.
Кому выгодны стычки на улицах
В то же время, удар Зеленского по Медведчуку и, как следствие, удар по патриотическому крылу в виде приговора Стерненко, дал повод для активизации ярого публичного противника кума Путина – Петра Порошенко.
"Смотреть на эту ситуацию нужно, исходя из того, что Медведчук и Порошенко – это одна экосистема. Если плохо одному, то плохо и другому, они - как сросшиеся братья-близнецы", - поясняет директор политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.
Именно с нажимом на патриотические чувства избирателей связана публичная поддержка Стерненко со стороны пятого президента, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, отмечая, что основная часть уголовных дел против Стерненко была открыта именно во времена его президентства Порошенко. В частности, дело о похищении человека, депутата партии "Родина" Сергея Щербича, по которому осудили Стерненко, было открыто как раз в 2015 году.
Читайте такжеГлавный вывод из дела Стерненко"Весь багаж дел против Стерненко достался в наследство от прокуратуры, которой рулил кум Порошенко. Это касается всех уголовных производств, по которым Стерненко может получить наказание в виде лишения свободы. Если он действительно не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют, то почему подконтрольная Порошенко прокуратура во времена его каденции разрабатывала и поддерживала эти обвинения?", - задается вопросом эксперт.
Как объяснил Главреду Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, Порошенко в свое время не давал хода делу Стерненко, опасаясь возможных политических последствий. Однако сейчас главная причина причиной столь ярой поддержки от экс-президента кроется в планах ослабить позиции Зеленского.
"Порошенко и Стерненко – это разные люди с разными взглядами, но сейчас у них есть общий противник, против которого они объединяются. В этом случае Порошенко действует по классическому политическому стандарту – "враг моего врага – мой друг", - говорит Фесенко.
"Массовости не будет"
Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко также уверен, что единственный выгодоприобретатель от приговора Стерненко и акций протеста против него - это Порошенко, который таким образом пытается демонстрировать, что на его стороне сила и улица. Но, как убежден эксперт, акция протеста, запланированная на 27 февраля, вряд ли увенчается успехом.
"Выступления, имеющие прерванный характер, с паузами в несколько дней, как правило, не слишком успешны. Тем более, если смотреть на социологию, то сторонники постмайданных партий, так же, как и сторонники ориентации на РФ, занимают сегодня очень скромную позицию на фоне остальных украинцев, придерживающихся умеренных взглядов", - говорит Бондаренко.
Схожего мнения придерживается и Фесенко:
"Протесты подобные тем, которые произошли в поддержку Стерненко для украинского общества - уже норма. Но массовой поддержки у таких акций не будет, на них выйдут только активисты, хотя их может быть и несколько тысяч человек. Если все пройдет без агрессии, то ничего страшного не будет. Но проблема в том, что некоторые активисты склонны к таким проявлениям, которые дискредитируют акции протеста и этим они не помогут Стерненко", - считает эксперт.
Пойдет ли Стерненко в депутаты
Бондаренко добавляет, что происходящее – это испытание власти на прочность.
"Если Зеленский выстоит и покажет, кто в доме хозяин и на чьей стороне закон, то, соответственно, он сможет навести порядок. Если же он пойдет на мелкие уступки, то для него и для власти в целом это может обернуться большой бедой. Например, сейчас протестующие требуют от властей немедленного освобождения Стерненко. Сама власть на это пойти не может, потому что это прерогатива судебной системы - определять меру наказания граждан. Соответственно, если это произойдет, то это, во-первых, будет превышением полномочий, а во-вторых, демонстрацией своей капитуляции перед толпой", - говорит Главреду Бондаренко.
При этом эксперт не исключает, что приговор одесситу может быть пересмотрен в Апелляционном суде. Но при этом отмечает, что опасность от событий вокруг Стерненко есть и для Порошенко.
Читайте также"Запугивали и пытали": обнародованы подробности следствия по делу Стерненко"Если Стерненко выйдет на свободу досрочно, то он может уйти в политику и составить конкуренцию лидеру ЕС. Порошенко сильно рискует, раскручивая Стерненко, так как это может вернуться к нему бумерангом", - добавил эксперт.
В то же время, политические амбиции Стерненко, по словам Фесенко, могут быть преувеличены.
"Стерненко – типичный праворадикал, потому я не вижу в его фигуре дальнейшего политического потенциала. Его могут выдвинуть кандидатом в депутаты, как, например, это произошло с Марусей Зверобой. Но в Одессе, откуда он родом у него нет никаких шансов, потому что там он, мягко говоря, не слишком популярная фигура. Поэтому раскручивать его фигуру могут так же, как в свое время это делали с Нацкорпусом или Правым сектором, но электоральный потенциал этих организаций, как и самого Стерненко, очень ограничен", - говорит Фесенко.