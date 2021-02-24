Как Зеленский будет "разруливать" ситуацию со Стерненко и пойдет ли активист в депутаты

Одессита Сергея Стерненко осудили на 7 лет и 3 месяца за похищение человека и незаконное хранение оружия / УНИАН

Во вторник, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил Сергея Стерненко, экс-лидера одесского "Правого сектора", к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества, признав его виновным в похищении человека и незаконном хранении оружия.

Реакцией на такое решение суда, которое сторонники Стерненко считают несправедливым и необоснованным, стали протесты сначала под зданием суда в Одессе, а вечером того же дня уже под Офисом президента в Киеве. В результате стычек пострадали 27 полицейских и были задержаны 24 митингующих.

В субботу, 27 февраля, сторонники Стерненко готовят бессрочную акцию протеста, если до тех пор одессита не отпустят из-под стражи. Главред узнавал, какие последствия для Украины и лично для Владимира Зеленского будут иметь эти протесты.

Почему вспыхнули протесты

Стоит отметить, что Стерненко, который пользуется активной поддержкой условно патриотических и праворадикальных организаций – фигура с неоднозначной репутацией. А многочисленность акций протеста в защиту активиста, убежден юрист и публицист Геннадий Друзенко , во многом связана с восприятием приговора одесситу как призыва к защите "своих". По его словам, активность условно патриотического крыла – во многом реакция на действия Зеленского последних недель, который несмотря на закрытие вражеского им пула телеканалов Медведчука, так и не заслужил их доверия.

"Сложившаяся картина мира, которая так старательно была выстроена в их головах и которая пережила настоящее землетрясение за последние недели, нашла спасительный челнок. "Наших бьют" (хотя Стерненко весьма условно свой для патриотически ветеранского сообщества) позволяет вернуться к знакомой и комфортной парадигме разделения мира на своих и чужих", - отмечает Друзенко.

Под Офисом президента в день оглашения приговора Сергею Стерненко было жарко

По его мнению, бурная реакция также связана с критическим недоверием украинцев к государству и ее институтам, в частности, к судебной системе (согласно опросам, ей не доверяет около 40% граждан)

"Понятно, что при отсутствии в обществе уважительного арбитра, каждое сообщество, каждая общественная казнь чувствуется угрозой и, если репрессивный аппарат государства начинает работать против его представителя, когда нет доверия к судам как к беспристрастному арбитру, начинает доминировать логика: либо они нас или мы их, которая включает уличное противостояние как единственное эффективное средство самозащиты общественной группы", - убежден эксперт.

Кому выгодны стычки на улицах

В то же время, удар Зеленского по Медведчуку и, как следствие, удар по патриотическому крылу в виде приговора Стерненко, дал повод для активизации ярого публичного противника кума Путина – Петра Порошенко.

"Смотреть на эту ситуацию нужно, исходя из того, что Медведчук и Порошенко – это одна экосистема. Если плохо одному, то плохо и другому, они - как сросшиеся братья-близнецы", - поясняет директор политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко .

Именно с нажимом на патриотические чувства избирателей связана публичная поддержка Стерненко со стороны пятого президента, считает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев , отмечая, что основная часть уголовных дел против Стерненко была открыта именно во времена его президентства Порошенко. В частности, дело о похищении человека, депутата партии "Родина" Сергея Щербича, по которому осудили Стерненко, было открыто как раз в 2015 году.

Читайте такжеГлавный вывод из дела Стерненко"Весь багаж дел против Стерненко достался в наследство от прокуратуры, которой рулил кум Порошенко. Это касается всех уголовных производств, по которым Стерненко может получить наказание в виде лишения свободы. Если он действительно не виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняют, то почему подконтрольная Порошенко прокуратура во времена его каденции разрабатывала и поддерживала эти обвинения?", - задается вопросом эксперт.

Как объяснил Главреду Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко , Порошенко в свое время не давал хода делу Стерненко, опасаясь возможных политических последствий. Однако сейчас главная причина причиной столь ярой поддержки от экс-президента кроется в планах ослабить позиции Зеленского.

"Порошенко и Стерненко – это разные люди с разными взглядами, но сейчас у них есть общий противник, против которого они объединяются. В этом случае Порошенко действует по классическому политическому стандарту – "враг моего врага – мой друг", - говорит Фесенко.

"Массовости не будет"

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко также уверен, что единственный выгодоприобретатель от приговора Стерненко и акций протеста против него - это Порошенко, который таким образом пытается демонстрировать, что на его стороне сила и улица. Но, как убежден эксперт, акция протеста, запланированная на 27 февраля, вряд ли увенчается успехом.

"Выступления, имеющие прерванный характер, с паузами в несколько дней, как правило, не слишком успешны. Тем более, если смотреть на социологию, то сторонники постмайданных партий, так же, как и сторонники ориентации на РФ, занимают сегодня очень скромную позицию на фоне остальных украинцев, придерживающихся умеренных взглядов", - говорит Бондаренко.

В ходе акции протеста 23 февраля были задержаны 24 человека / Нацполиция

Схожего мнения придерживается и Фесенко:

"Протесты подобные тем, которые произошли в поддержку Стерненко для украинского общества - уже норма. Но массовой поддержки у таких акций не будет, на них выйдут только активисты, хотя их может быть и несколько тысяч человек. Если все пройдет без агрессии, то ничего страшного не будет. Но проблема в том, что некоторые активисты склонны к таким проявлениям, которые дискредитируют акции протеста и этим они не помогут Стерненко", - считает эксперт.

Пойдет ли Стерненко в депутаты

Бондаренко добавляет, что происходящее – это испытание власти на прочность.

"Если Зеленский выстоит и покажет, кто в доме хозяин и на чьей стороне закон, то, соответственно, он сможет навести порядок. Если же он пойдет на мелкие уступки, то для него и для власти в целом это может обернуться большой бедой. Например, сейчас протестующие требуют от властей немедленного освобождения Стерненко. Сама власть на это пойти не может, потому что это прерогатива судебной системы - определять меру наказания граждан. Соответственно, если это произойдет, то это, во-первых, будет превышением полномочий, а во-вторых, демонстрацией своей капитуляции перед толпой", - говорит Главреду Бондаренко.

При этом эксперт не исключает, что приговор одесситу может быть пересмотрен в Апелляционном суде. Но при этом отмечает, что опасность от событий вокруг Стерненко есть и для Порошенко.

Читайте также"Запугивали и пытали": обнародованы подробности следствия по делу Стерненко"Если Стерненко выйдет на свободу досрочно, то он может уйти в политику и составить конкуренцию лидеру ЕС. Порошенко сильно рискует, раскручивая Стерненко, так как это может вернуться к нему бумерангом", - добавил эксперт.

В то же время, политические амбиции Стерненко, по словам Фесенко, могут быть преувеличены.

"Стерненко – типичный праворадикал, потому я не вижу в его фигуре дальнейшего политического потенциала. Его могут выдвинуть кандидатом в депутаты, как, например, это произошло с Марусей Зверобой. Но в Одессе, откуда он родом у него нет никаких шансов, потому что там он, мягко говоря, не слишком популярная фигура. Поэтому раскручивать его фигуру могут так же, как в свое время это делали с Нацкорпусом или Правым сектором, но электоральный потенциал этих организаций, как и самого Стерненко, очень ограничен", - говорит Фесенко.