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Энергокризис, рост тарифов и цен: к каким потрясениям стоит готовиться украинцам в 2022 году

Анастасия Кучкина

журналист

5 января 2022, 09:11

Несмотря на позитивные тенденции в экономике, о которых говорит правительство и фиксирует статистика, тарифы и цены продолжают расти. Поэтому в 2022 году это создаст поводы для недовольства у людей.

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В 2022 году в Украине могут начаться массовые протесты / УНИАН

Юбилейный год независимости Украины для граждан в некотором смысле стал переломным. В частности, в финансовом плане, потому что в этом году многие украинцы ощутили на себе экономические неурядицы, связанные с карантином из-за коронавируса. Как следствие, украинцы протестовали не только против карантина, но и против явлений, которыми он отразился на экономическом состоянии Украины - росте коммунальных платежей и повышении ряда налогов

Главред спросил экспертов о том, к каким вызовам в будущем 2022 году стоит быть готовыми украинцам.

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

Ключевой угрозой для украинцев в 2022 году станет энергетический кризис. Текущий год мы пройдем более-менее ровно, потому что еще есть запасы газа и других энергоносителей. А вот следующий год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем.

Все это будет обострять уже существующие финансово-политические проблемы, в частности, приведет к росту цен на товары и услуги. И это будет затрагивать благосостояние каждого гражданина. Поэтому, учитывая ситуацию в энергетике, украинцам стоит готовиться к росту тарифов ЖКХ. Тем более, что последний подписанный меморандум с МВФ предусматривает рост цен на энергоносители и газ для потребителей. И это, очевидно, отразится на платежеспособности граждан.

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Также в будущем году стоит ожидать пандемические кризиса. Потому что коронавирус не преодолен, поэтому будут появляться новые формы, а с ними - новые локдауны и ограничения по вакцинации. А все эти ограничения негативно будут влиять на бизнес и финансовую и деловую активность.

В целом следующий год будет еще сложнее, чем предыдущий, поэтому не стоит отвергать политической турбулентности, правительственного кризиса и даже досрочных парламентских выборов.

Эта зима, вероятно, обострит разрыв между президентом и политическими элитами, усугубит экономические проблемы и все это будет давить на президента. В контексте кризиса между Ахметовым и Зеленским, в 2022 году могут появиться и поводы для протестов металлургов, шахтеров - рабочих энергетических компаний. Это может обуславливаться как экономическими мерами правительства против Ахметова, так и объективной политической конъюнктурой. В 2015 году шахтеры уже бастовали против действий правительства Яценюка и этот механизм существует до сих пор. Поэтому теперь, когда происходит принятие законопроекта 5600 относительно рентных ставок, звучат заявления правительства о назначении временных администраций на энергетических предприятиях и различные угрозы спикеров из Офиса президента относительно санкций и закрытия телеканалов, напряжение вокруг Зеленского растет и к противостоянию могут подключиться и другие олигархи.

Возможно, также отразятся и внешние факторы-в частности, принуждение к выполнению Минских соглашений, что также может отразиться на конъюнктуре власти. Кстати, этот фактор также важен, ведь он будет определять порядок конкуренции в Украине.

Соответственно, построение широкой коалиции олигархов против Зеленского в 2022 году может иметь влияние на власть. Потому что Зеленский уже перешел Рубикон и тема деолигархизации весной может дать результат, из-за чего поддержка избирателей президента может несколько увеличиться. Парламенту и так остался год, поэтому проводить выборы позже будет только хуже для Зеленского.

То есть в целом о протестах стоит говорить именно в разрезе досрочных выборов. Если элиты решат дожимать Зеленского и поскольку на это есть общественный запрос (социология свидетельствует о недоверии парламенту и хотят его изменения), то протесты будут массовыми. Обострение может произойти весной или на исходе зимы, в первую очередь, из-за сложной энергетической ситуации и проблем с тарифами. В таком случае проведение досрочных выборов может быть вполне вероятным летом или осенью.

Юрий Якименко

Заместитель генерального директора — директор политико-правовых программ Центра Разумкова

Если исходить из того, что в Украине с точки зрения территориальной целостности будет сохраняться тот самый статус-кво, который имеется на сегодняшний момент, и власть в дальнейшем будет контролировать ситуацию, то можно говорить об определенном ходе политических процессов.

Ситуация двойная - с одной стороны, есть определенные положительные тенденции в экономике, о которых говорит правительство и фиксирует статистика, а с другой есть ситуация, когда уже растут цены, коммунальные тарифы. Очевидно, что это будет происходить и в следующем году, то есть поводы для недовольства у людей будут оставаться.

Конечно, само по себе это не будет поводом для массовых протестов и выступлений. Если не будет резкого обвала курса валют, невыплат заработной платы, прекращения поставок энергоносителей и тому подобное, то ситуация будет развиваться более-менее линейно. Но поскольку мы видим тенденцию падения поддержки власти - и президента, и его политической силы, а также рост уровня поддержки новых политических лидеров и проектов, а также ожидания на их появление, политическая конкуренция будет усиливаться.

Александр Доний

Политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада"

Вызовы для украинцев в 2022 году неизменны. Если власти Польши предоставила за прошлый год более 2 миллионов разрешений на работу, это указывает на то, что для миллионов украинцев никуда не делась экономическая проблема и проблема перспектив - люди не видят их в Украине и все заверения премьера по созданию 500 тысяч рабочих мест не подействовали.

То есть условий для счастья не создается.

Основные проблемы - внутренние. То есть кроме экономической, существует и агрессия внутри общества. Это-то, что не связывает для людей перспективы для детей с собственной страной и свидетельствует о желании уезжать.

А в неудовлетворительной экономической ситуации и нарастании агрессии заинтересована Россия - чем слабее Украина, тем больше удовольствия Россия от этого получит. Ведь она заинтересована в максимально слабой Украине, которая, по замыслу Кремля, должна сдаться.

Поэтому Украина должна стать прочной и, как это ни странно, прочной. Ощущение единства - очень важная вещь, но на единство не играют много политических сил и власть мало это понимает.

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Первая половина 2022 года несет очень большие риски, прежде всего – для экономики, социальной сферы. Придется пересматривать госбюджет – в этом году НБУ еще удавалось удерживать ситуацию под контролем, но что будет в 2022 - загадка из черного ящика.

Если энергорынки не стабилизируются, первый вызов, который ждет украинцев в 2022 году - это рост цены на газ. Рано или поздно это произойдет - пока что удается удерживать тарифы, но если рост состоится, то на коммунальном рынке начнется вал неплатежей.

А дальше, если в соответствии с меморандумом МВФ цены отпустят, это повлечет и взрывной рост цен на товары первой необходимости. Кроме того, кризис в энергетике может обернуться остановкой предприятий и потерей рентабельности их продукции. Итак, люди останутся без денег, потому что владельцы предприятий просто так платить зарплаты не будут. А если у предприятий начнутся убытки, то могут начаться сокращения и массовые увольнения.

В целом социальное напряжение растет, однако пока оно еще не вышло на критический уровень. Хотя есть тревожный звонок – цифры рейтингов, в которых около 70% респондентов считают, что Украина движется неправильным курсом. Власть пока стремится закрыться от плохих новостей и этого не видит. Но обычно не сам кризис, а именно глухота власти выталкивает людей на протесты. Поэтому их вероятность в 2022 году, с учетом всех рисков, которые мы наблюдаем, является крайне высокой.

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Таран протесты экономический кризис Андрей Золотарев Александр Доний новости Украины
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