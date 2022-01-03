Экономические и социальные вызовы 2022 года: почему украинцы обречены беднеть

Наибольшим риском 2022 года для рядовых украинцев будут высокие темпы инфляции / УНИАН

2022 год обещает быть сложным периодом, когда один кризис будет накладываться на другой, и будет предостаточно экономических и социальных вызовов. Такое развитие событий станет закономерным следствием той политики, которую проводила не только нынешняя, но и все предыдущие украинские власти.

Новая волна повышения цен на энергоносители, неподъемные платежки за услуги ЖКХ, высокие темпы инфляции, снижение покупательной способности украинцев – это далеко не все, с чем в 2022 году нам придется иметь дело.

Эксперты рассказали Главреду, какие основные экономические и социальные вызовы будут стоять перед Украиной в 2022 году, к каким проблемам готовиться украинской экономике, а также как изменится благосостояние рядового украинца в новом году.

Андрей Новак Глава Комитета экономистов Украины

В 2022 году украинская экономика может столкнуться с несколькими вызовами:

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вероятное обострение военной ситуации из-за агрессивных действий России против Украины – это будет иметь негативные последствия и для экономики;

разного рода режимы локдаунов, которые в 2022 году могут повториться в связи с появлением новых штаммов коронавируса, и любые локданы будут негативно влиять на экономическую ситуацию, прежде всего, на сферу услуг;

отсутствие экономической модели и экономической стратегии в Украине: это значит, что не будет никаких оснований для экономического прогресса, а основной задачей в 2022 году будет своевременное получение новых кредитов, чтобы просто как-то пережить очередной финансовый год;

вероятный финансовый кризис, подобный кризису 2008 года, который на этот раз начнется в Китае: Украина так или иначе почувствует этот кризис, потому что в слабых экономиках любой кризис – финансовый, энергетический, продовольственный и т. п. – проявляется наихудшим образом – существенным провалом ВВП.

Наибольшим риском 2022 года для рядовых украинцев будут высокие темпы инфляции в связи с новой волной повышения цен на энергоносители: когда растут цены на энергоносители, это влечет за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. При этом темпы роста социальных платежей будут в три раза ниже темпов роста инфляции.

К тому же, если будет новая волна роста цен на энергоносители, это станет первым фактором, который повлечет за собой более существенную инфляцию, чем заложенные в бюджете на 2022 год 6,5%. Второй фактор тоже заложило само правительство – девальвация гривны: курс в бюджете заложен на уровне 28,5 гривны за доллар, хотя сегодня рыночный курс около 27.

Когда темпы роста цен выше темпов роста доходов, это означает более низкую покупательную способность, а это в финансовом мире называется снижением уровня жизни людей.

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Виктор Суслов Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

2022 год в политическом и экономическом отношении в Украине будет крайне сложным – слишком много накопилось трудноразрешимых проблем. Если власть не сможет решить эти проблемы, тогда проблемы решат вопрос власти.

Для грядущего кризиса множество предпосылок. Прежде всего, полное освобождение цен на энергоносители, и, начиная с мая, до половины газа собственной добычи должно свободно продаваться через биржу. Плюс Украина обязалась не вводить ограничений по ценам на энергоносители для населения и промышленности.

Для промышленности это означает тяжелый период: уже сейчас она вынуждена платить 50-60 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. Это, в свою очередь, приводит к росту себестоимости продукции. Поэтому падает конкурентоспособность промышленных предприятий, и некоторые из них, не выдержав конкуренции с иностранными производителями, просто прекращают свою деятельность.

Плюс у нас либо крайне низкий уровень защитных пошлин, либо эти пошлины для импортных товаров отменены вовсе, например, в рамках Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Склонность украинской власти подписывать соглашения о ЗСТ со многими странами, имея неконкурентоспособную экономику, является прямой демонстрацией курса на превращение Украины в сырьевую державу.

Украина будет превращаться в крупного экспортера газа собственной добычи, но при этом собственное население может остаться без газа, поскольку попросту не сможет его покупать по таким ценам. Так постепенно мы придем к "энергетической бедности".

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К тому же, если в 2021-ом цены на традиционные сырьевые продукты украинского экспорта росли, то теперь они начинают падать. То есть мы уже не получим таких доходов, как в 2021 году, но получим дополнительные бюджетные проблемы.

В 2022 году нам вряд ли удастся обеспечить рост ВВП в рамках прогнозируемых темпов и удержать валютный курс. Постепенно мы будем "вползать" в бюджетный кризис. Все это будет сопровождаться выездом рабочей силы за границу. Будут усугубляться социальные проблемы, ведь для их решения мы можем лишь перераспределять скудный бюджет по статьям. Сложнее всего будет малообеспеченным украинцам, особенно пенсионерам.

Неудачная медицинская реформа и падающий уровень медицинского обслуживания, деградация образования, деградация коммунальной инфраструктуры, изношенность железной дороги, заканчивающийся срок эксплуатации блоков атомных станций и так далее – плачевная ситуация в 2022 проявится во всех сферах.

Потому 2022 год станет годом, когда кризис в одной сфере будет накладываться на кризисы в других сферах.

Александр Скубченко глава Жилищного союза Украины

Главным вызовом, который будет стоять перед Украиной в 2022 году, будет рост тарифов ЖКХ. Премьер-министр Шмыгаль пообещал, что до апреля тарифы на газ, свет и тепло расти не будут, но это будет лишь временная отсрочка.

Тариф на электроэнергию действует только до 31 марта – с 1 апреля должен запуститься "рынок электроэнергии". Будет так же, как и с газом – свободная цена на электроэнергию для населения. После этого цена на электроэнергию взлетит катастрофически.

Читайте такжеГаз по 17 и электричество по 2,5 гривны: что будет с тарифами в 2022 годуБизнес уже платит по новым тарифам: тепло для него стоит раза в три раза дороже, электроэнергия – 6 гривен, а не 1 гривна 68 копеек, как для населения. Все эти возросшие траты бизнеса на услуги ЖКХ ложатся в себестоимость продукции, которую он продает, то есть неизбежно следует рост цен на все товары. А люди еще удивляются, почему в магазинах на все цены растут – потому что для бизнеса, тех же магазинов, тарифы за один год повысили в несколько раз.

С апреля и население ждут новые тарифы. Ведь у нас появится новый рынок – рынок обслуживания жилья. Несмотря на то, что решение о создании этого рынка было принято еще в декабре 2020 года, Зеленский побоялся подписывать закон, а потому пока что этот тариф "заморожен". Однако отсрочка у нас только до мая, и после запуска рынка уже будут не тарифы, которые чем-то ограничены, а просто цена обслуживания многоквартирных домов.

Также с 1 апреля должна быть свободная цена на электроэнергию – это требование МВФ. Плюс с 1 апреля будет и свободный рынок газа. Какая будет цена для населения – не понятно, но ясно одно – она не будет такой, какая есть.

Для населения пока что заморожен рост тарифов на отопление, но уже в 2022 году и за тепло мы будем платить в разы больше.

Читайте такжеЛюдей на протесты выталкивает не кризис, а глухота властиПо данным Госстата, за 2021 год стоимость услуг ЖКХ в Украине подорожала в 1,5 раза: в 2020 году они для населения стоили 11 миллиардов гривен, а в 2021 году – уже 16,5 миллиарда.

Кроме того, у нас при Зеленском появились новые услуги: сначала абонплата за газ, в этом году – оплата за отопление, воду, вывоз мусора. А в 2022 году появятся дополнительные новые услуги, например, обслуживание внутридомовых сетей. То есть люди будут вынуждены платить еще больше.

Так что сумма, которая будет указана в платежке украинцев, станет самым главным вызовом 2022 года.

И протесты тут бессильны. Ведь тарифные протесты были и прошлой зимой, идут они и сейчас. Ну и что? У нас легко все те, кто выходят на протест, объявляются "агентами Кремля", ведь майданом в Украине может стать только тот протест, который поддержан Западом. Если люди чем-то недовольны, всем плевать. И Западу будет наплевать, даже если Зеленский выведет против протестующих Нацгвардию и закатает всех в асфальт.

То есть украинцы могут протестовать против роста тарифов, но это не будет иметь никаких последствий для власти.

В общем, беда в 2022 году будет в том, что украинцы будут платить дважды: по тарифам, которые насчитывают им, плюс они оплачивают и рост тарифов для бизнеса, потому что этот рост приводит к подорожанию всех продуктов.