Если Украина вернет Херсон, россиянам придется самим уйти с ЗАЭС - Геннадий Рябцев

Миссия МАГАТЭ посетит ЗАЭС / УНИАН, facebook.com, twitter.com

Уже на текущей неделе представители миссии МАГАТЭ посетят Запорожскую АЭС, которую российские войска оккупировали еще в марте. В состав миссии МАГАТЭ войдут эксперты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Франции, Италии, Албании, Северной Македонии, Иордании, Мексики.

В интервью Главреду энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев рассказал о том, что будут контролировать представители миссии на ЗАЭС, уменьшится ли ввиду присутствия представителей миссии МАГАТЭ риск аварии на ЗАЭС и почему РФ невыгодна реальная авария, есть ли у России возможность повлиять на выводы миссии МАГАТЭ, а также при каких условиях Кремль согласится вывести войска с территории атомной электростанции.

На ЗАЭС едет миссия МАГАТЭ. Что именно будут контролировать эксперты организации, находясь на станции?

По предварительным данным, контролироваться будут условия работы персонала, функционирования ядерных объектов, степень разрушения инфраструктуры и степень обеспечения безопасности работы систем.

В Институте изучения войны заявили о том, что Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на АЭС, не допуская на станцию ​​представителей США и Великобритании. Насколько нынешняя миссия нужна нам и насколько отсутствие США и Великобритании в ее составе плохо для Украины?

Миссия, безусловно, необходима, поскольку нужна объективная оценка происходящего. По большому счету, сейчас мы можем оценить то, что происходит на ЗАЭС, или со слов сотрудников (которые, хоть и утверждают, что вмешательство в их работу со стороны РФ отсутствует, но все же находятся под давлением), или с российской стороны, от представителей "Росатома". То есть объективно сейчас сложно определить, что именно происходит на этом объекте и любая независимая оценка является чрезвычайно важной.

Что касается отсутствия в составе делегации представителей Соединенных Штатов и Великобритании, то это некритично, ведь вместо них есть представители Польши и Литвы. Не имеет значения, кто будет оценивать ситуацию на этом объекте, важны независимые выводы специалистов. И, на мой взгляд, нет никакой разницы в том, откуда специалист по ядерной энергетике прибыл. Потому что специалист должен оценивать обстановку, в первую очередь, как эксперт, а не как политик. И мне кажется, что состав делегации, кроме генерального директора МАГАТЭ, который является политиком, а не экспертом, достаточно квалифицирован для того, чтобы сделать объективные выводы.

К сожалению, пока что речь идет лишь о визите делегации МАГАТЭ, а не о постоянной мониторинговой миссии. Хотя именно это было бы залогом защиты от явных провокаций российской стороны.

В общем, какое влияние оказывает РФ на МАГАТЭ? Ведь известно, что РФ имеет серьезное влияние на многие международные структуры, как например, ООН или ОБСЕ. Не будет ли такой же ситуации с МАГАТЭ и может ли как-то присутствие этой миссии, даже в плане одиночного визита, уменьшить потенциальные риски аварии на ЗАЭС.

Риски аварии минимальны. И не следует думать, будто бы не туда брошенный окурок способен привести к ядерному взрыву. Топливо, которое используется на станции, невозможно взорвать, это не ядерное оружие. И степень обогащения радиоактивных веществ, которые используются в топливных сборках, недостаточна для того, чтобы запустить ту реакцию, которая способна привести к взрыву, подобному взрыву на Хиросиме или Нагасаки. Я постоянно об этом говорю - не следует пугать граждан Украины в том же Запорожье ядерным взрывом. Да, возможны провокации, но достаточно проанализировать данные любого гидрометцентра - украинского, российского, польского, румынского, американского - чтобы понять, что любые инциденты на ЗАЭС приведут к серьезным негативным последствиям, в первую очередь, для Черноморского побережья РФ. То есть все курортные города, от Анапы, Геленджика и до Сочи будут радиоактивными. То же касается и "житницы России" - Ростовской области, Краснодарского края - все они будут превращены в непривлекательную для ведения любой хозяйственной деятельности территорию.

Поэтому я бы не сказал, что Российская Федерация заинтересована в создании каких-либо условий, способных привести к тепловому взрыву или радиоактивному загрязнению территорий, выбросу некоего количества радиоактивной воды или летучих радиационно загрязненных веществ. На мой взгляд, тут идет речь об информационном шантаже, то есть использовании специальных операций в информационной войне, которые, безусловно, Россия применяет и которым необходимо предоставление как можно более объективной и полной информации о том, что реально происходит на объекте.

И все же если говорить о влиянии РФ на МАГАТЭ - насколько оно велико и может ли оно исказить реальную картинку?

Влияние любого государства на ту или иную международную организацию определяется количеством средств, вкладываемых этим государством в ее структуры. Россия вкладывает значительные средства в функционирование практически всех международных организаций. Но это не означает, что они выполняют какие-то прихоти РФ.

Я не думаю, что объективность выводов комиссии находится под угрозой из-за того, что Россия является членом МАГАТЭ. Безусловно, ее влияние есть, но в то же время влияние на МАГАТЭ есть и у США, и у Великобритании, и у Франции, и у Украины, поскольку все эти страны являются членами этой организации. И голос каждой из этих стран равнозначен. Другое дело, что само МАГАТЭ, мягко говоря, не проявляло какого-либо конструктива в своих действиях все это время, начиная с марта нынешнего года, когда была захвачена Запорожская АЭС. Просто рассказы об озабоченности - это не то, чем должна заниматься международная организация, задачей которой является контроль безопасности и надежности функционирования ядерных объектов во всем мире.

Насколько я поняла с ваших слов, России невыгодно сейчас устраивать какие-либо инциденты на ЗАЭС…

РФ вообще невыгодно доводить ситуацию до радиоактивных выбросов и каких-либо угрожающих окружающей среде аварий. Ей выгодно нагнетать напряженность, рассказывая о возможных провокациях, например, украинской стороны. Это она делает, но это информационный шантаж, а не реальный. Поскольку любой ядерный объект, на мой взгляд, является самым защищенным из любых действующих в мире технологических объектов. Химические или нефтеперерабатывающие предприятия несут не меньшую угрозу окружающей среде в случае каких-либо инцидентов. И такие проблемы, как, например, на химическом заводе в Бхопале (крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа в современной истории с утечкой газа. - Главред) в Индии, возможны, поскольку мы видим неизбирательные обстрелы объектов химической промышленности, которые ведет РФ. Например, завода Стирол в Горловке или Азот в Северодонецке, а также других объектов, которые представляют угрозу окружающей среде и жителям соответствующих районов.

Если говорить об информационном давлении со стороны России, то что еще в ближайшее время она может предпринять? Была информация об обстрелах Энергодара, накануне Россия пыталась отключить блоки ЗАЭС от украинской энергосистемы. Какие варианты у нее остались?

Показывать якобы доказательства того, что именно Украина заинтересована в том, чтобы на ЗАЭС произошла авария и потому безосновательно обстреливает территорию и объекты, которые находятся на станции. Здесь можно ввести в заблуждение очень многих, особенно если забыть о том, что вокруг Запорожской АЭС идет полномасштабная война. Это военный конфликт, который сопровождается применением тяжелых вооружений и использованием средств контрбатарейной борьбы. Поэтому если, например, с территории станции идет обстрел украинских позиций, то понятным ответом украинской стороны является контрбатарейная борьба, то есть обстрел тех позиций, откуда ведется огонь.

Тут есть целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать, выдвигая аргументы в защиту украинской позиции в ближайшее время, когда миссия МАГАТЭ поедет на ЗАЭС с украинской стороны. И вот когда миссия будет в Киеве, ей необходимо предоставить как можно больше объективной информации, которая отражает реальное положение вещей. Мне бы очень не хотелось, чтобы сотрудники МАГАТЭ получили от украинской стороны пропагандистски окрашенную информацию - на мой взгляд, это как раз тот случай, когда необходимо как можно более объективно оценить как свои действия, так и передать как можно больше объективной информации мониторинговой миссии, чтобы потом не пришлось оправдываться и рассказывать о чрезмерном влиянии РФ в МАГАТЭ.

Что может произойти, если по каким-то причинам этой информации не будет - как Россия может это использовать? Ведь, насколько я понимаю, Россия этим информационным давлением всячески пытается сделать террориста из Украины.

Она может сфальсифицировать доказательства на месте. Поскольку именно российская сторона оккупирует Запорожскую АЭС и имеет все возможности для того, чтобы построить некую "потемкинскую деревню" для того, чтобы убедить членов миссии МАГАТЭ в том, что белое - это черное. То есть сейчас у нее есть намного больше возможностей, чем у Украины. Поэтому так важно предоставить мониторинговой миссии именно объективную информацию с объяснениями в случае, если имели место факты обстрела территорий, прилегающих к ЗАЭС в рамках контрбатарейной борьбы.

Вы говорили о том, что желательно появление на ЗАЭС постоянной мониторинговой миссии. Когда может пойти речь о ее создании и будет ли это условием для создания там демилитаризованной зоны? Потому что пока РФ выступает против этого.

Насчет демилитаризованной зоны, то я думаю, что Россия на это не пойдет. Потому что очень уж замечательные условия у нее созданы для размещения на Запорожской АЭС и боекомплекта, и подразделений, и тяжелых вооружений. Ведь понятно, что если украинские артиллеристы и могут ударить по батарее "Града" или "Урагана", которая расположена в 10-15 километрах от ядерных блоков, то если обстрел украинских позиций будет вестись непосредственно со двора ЗАЭС, то туда никто никаких "ответок" направлять не будет. Ведь это слишком опасно. Хотя даже при прямом попадании снаряда и ракеты в ядерный энергоблок, ничего ужасного произойти не должно, потому как они построены с учетом возможности таких попаданий. Тем не менее, зная, что все войска, размещенные на ЗАЭС, будут защищены, Российская Федерация ни за что не пойдет на то, чтобы создать там демилитаризованную зону.

Что же касается постоянной мониторинговой миссии, то, на мой взгляд, об этом нужно было вести речь давным-давно, а именно начиная с марта нынешнего года. Кроме того, необходимо было уже в марте месяце запустить протоколы безопасности и заглушить блоки как можно быстрее. Это предусмотрено протоколами - я не могу понять, почему Запорожская АЭС до сих пор функционирует и генерирует электроэнергию, передаваемую потребителям как на правобережной, так и на левобережной Украине. Никакие доходы и экономические соображения не должны превалировать над соображениями безопасности, ведь по всем протоколам в случае военной угрозы ядерному объекту он должен был быть приведен в наиболее безопасное состояние и генерация электрической энергии на нем должны была быть прекращена.

Вся эта история с ЗАЭС - это едва ли не последний российский козырь на южном направлении. По крайней мере - информационно. На что она может его разменять и при каких условиях она может вывести своих военных с территории АЭС?

В том случае, если войска, расположенные на ЗАЭС, окажутся в окружении или полуокружении, то, безусловно, они будут выведены со станции.

То есть единственный способ - это когда они окажутся в "котле"?

Да, после взятия украинскими войсками Херсона, очень многое будет определено и для всей группировки российских войск, которые находятся на части Запорожской области.