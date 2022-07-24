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Если война затянется, официальный курс доллара будет по 40 — экономист Олег Пендзин

Анастасия Кучкина

журналист

24 июля 2022, 06:00

Нацбанк дал пинок инфляции - поэтому цены продуктов и топлива повысятся, а о "дешевом" долларе можно забыть до конца войны.

Курс доллара, Олег Пендзин
Если война будет затягиваться, курс доллара будут пересматривать в сторону повышения - Олег Пендзин / pixabay, facebook.com

21 июля Нацбанк пересмотрел официальный курс гривны и повысил его с 29,25 до 36,56 гривны за доллар США. Вследствие этого курс американской валюты в обменниках превысил отметку в 40 гривен.

В блиц-интервью Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предоставил свой прогноз последствий такого решения-в частности, почему и на сколько повысятся цены на топливо и продукты, будет ли еще возможность купить дешевый доллар, и каким может быть официальный курс в случае затягивания боевых действий.

Нацбанк пересмотрел официальный курс доллара. К каким последствиям это приведет и какие прогнозы на будущее?

Во-первых, Нацбанк уже давно должен был это сделать. В тот момент, когда началась война, Нацбанк зафиксировал курс. И это было правильным решением на тот момент. Но время шло, бизнес начинал восстанавливаться, Нацбанк отпустил наличный курс и у нас с вами вдруг образовались два курса. Это примерно то же, что было в девяностых годах. Когда был наличный (высокий) и небольшой, реальный курс Нацбанка "для своих". В тот момент, когда Нацбанк приравнял обмен валюты за границей до наличного курса гривни на карточках, в самом начале курс был 29,25, а затем Нацбанк приравнял его к наличному курсу. Но он должен был сделать для всех курс, который зафиксирован на наличном рынке. Потому что 29,25 для "избранных" и 37 для всех остальных - это неправильно и это путь к коррупции. То есть то, что сделал НБУ, правильно и это надо было сделать давно.

Как всегда после подобных вещей, начинается паника у определенной категории населения, которые имеют 3 гривны на "черный день" и на них начинают бежать и покупать доллары по фантастическим ценам. Курс уже подскочил до 41, а затем очень быстро спустился до 38.

Что действительно будет плохо - несмотря ни на что, была определенная категория покупателей дешевого доллара, которые поставляли нефтепродукты на украинский рынок. То есть мы должны понять, что все нефтепродукты, которые мы заправляем в свои машины, куплены по 29,25. после того как Национальный банк Украины поднял на 20 процентов официальный курс, они начинают закупать валюту для приобретения нефтепродуктов по 36,5. а это значит, что вместо 50 гривен за литр 95-го мы будем платить 60 гривен, а вместо 67 гривен за литр дизеля мы будем платить 70 гривен. А это приведет к тому, что как минимум на 2-3 процента должны подскочить все цены в продовольственных магазинах. То есть таким образом сделали легкий пинок инфляции и она побежала чуть быстрее.

А коммунальных платежей это повышение также коснется?

Нет, никоим образом. Потому что Кабинет Министров продлил цену на газ для населения по 7,99 (то есть ту, что была в прошлом году) и все коммунальные будут рассчитываться именно по этой цене на газ для населения. Поэтому коммунальные никоим образом изменения курса не затронут.

О дешевом долларе, который вы упомянули, можно забыть до конца войны есть ли шанс на то, что курс откатился назад к определенной цифре?

С начала войны Национальный банк напечатал 230 миллиардов гривен, то есть сделал контролируемую эмиссию ничем не обеспеченных бумажек. 70 процентов этой эмиссии, по признанию самого господина Шевченко, попали на валютный рынок. Если вы накачали экономику ничем не обеспеченными бумажками, то как думаете, откуда возьмется дешевый доллар, дешевые товары? То есть вы имеете определенное количество товарной массы, которая сопоставлена с определенным количеством денежной массы. Если денежную массу "надули" бумажками, что будет с ценами на продукты питания и все остальное? Цены пойдут вверх. Что будет с ценой доллара? Доллар тоже пойдет вверх. Поэтому о долларе по 24-25 гривен можно уже четко забыть. А если война будет долгой, то мы с вами увидим и доллар по 40.

Мы уже его видим, даже сегодня.

Я имею в виду официальные цифры, которые устанавливает Нацбанк для импортеров.

Если официально будет 40, то что будет в обменниках, ведь люди ориентируются и на этот курс.

Давайте пока не будем пугать людей и говорить, что сегодня на уровне спроса и предложения достигнут курс около 37-38. Сегодня пока так. Если дальше будет продолжаться эмиссия, тяжелая война, то наверняка его будут пересматривать в сторону повышения. Но пока 37.

Читайте такжеДоллар в Украине взлетит до 50 гривен: эксперт дал прогнозТо же будет и с курсом евро-он тоже будет пересматриваться?

Знамо дело. Евро и доллар — это, по сути, пара резервных валют, которая никоим образом не отличаются друг от друга. Они имеют свою жизнь и к гривне не имеют никакого отношения. Поэтому и соотношение гривны к евро и к доллару будет рассчитываться в зависимости от реального количества гривен, что напечатаны для обращения.

Относительно топлива-вы сказали, по меньшей мере по несколько гривен на литре повышения мы увидим.

Десять гривен на литре.

Десять минимум. Может ли это спровоцировать дефицит и не получится ли сейчас такой ситуации, которая была в начале войны?

Дефицит спровоцировала не цена, а государственное регулирование цен. То есть ситуация, при которой трейдерам было не выгодно вести сюда нефтепродукты. Потому что цена "на пистолете" была ниже их себестоимости. Если государство не будет вводить прямого регулирования цен на нефтепродукты, дефицита не будет — просто цена будет расти.

война в Украине курс гривны курс доллара курс евро Олег Пендзин курс НБУ
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